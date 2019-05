Professores: “Coligação negativa” aprova contagem integral do tempo de serviço congelado

Está aprovada a contagem integral do tempo de carreira congelada aos professores, os nove anos, quatro meses e 18 dias (3411 dias). Foi aprovada uma proposta conjunta do PSD, PCP, BE e CDS que avançava com este princípio, tendo o voto contra apenas do PS. Os mesmo partidos estão ainda a tentar chegar à acordo, durante a reunião da comissão de educação que decorre esta quinta-feira, sobre a contabilização já este ano dos dois anos, nove meses de dois dias aprovados pelo decreto do Governo (que previa a reposição deste tempo de forma faseada).

A comissão está esta tarde a votar na especialidade os três diplomas (do PCP, BE e PSD) com alterações ao decreto do Governo sobre o descongelamento da carreira dos professores. Todos queriam a contagem integral do tempo congelado e a aprovação era temida pelo Governo tendo em conta o impacto orçamental que pode provocar. Fica agora por saber como será feita esta reposição.

O mais provável, nesta altura, é que vingue uma proposta que fique entre o que PSD e CDS propõe que é que a forma de reposição do tempo integral seja remetida para processo negocial posterior. O CDS quer ainda que nessa negociação seja incluída a obrigatoriedade da negociação do estatuto da carreira docente.

A proposta aprovada define “o modelo de recuperação integral do tempo de serviço, nomeadamente, os termos e forma, para efeitos de progressão prestado em funções docentes (…) num total de 3411 dias”, os tais nove anos, quatro meses e 18 dias reclamados pela oposição ao Governo socialista, incluindo os seus parceiros parlamentares desta legislatura.

Quanto à recuperação já de parte deste tempo, os dois anos, nove meses de dois dias que o Governo propunha que fossem devolvidos de forma faseada, a mesma coligação de forças está a tentar chegar a um entendimento para que possa acontecer toda em 2019, com efeitos ao início do ano. O PSD e o CDS querem, no entanto, respeitar a norma travão que está inscrita na Constituição e que proíbe a apresentação de projetos de lei, propostas ou propostas de alteração “que envolvam, no ano económico em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no Orçamento”. Uma forma de conseguir contornar esta norma, ou seja, não acrescentar despesa ao Orçamento que está em vigor este ano, é que a reposição a conta de 1 de janeiro de 2019 seja retroativa e apenas contabilizada no Orçamento para o próximo ano.

Segundo o ministro das Finanças, a aprovação da contagem integral do tempo de carreira congelado dos professores representaria um aumento anual de despesa na ordem dos 635 milhões de euros. E a reposição dos dois anos por inteiro já este ano, teria um impacto orçamental de 196 milhões de euros — é este que PSD e CDS tentam contornar. A proposta que estão a tentar concertar poderá contar com a abstenção da esquerda, conseguindo passar mesmo com o voto contra do PS.

Os socialistas avisaram logo no início da reunião da comissão parlamentar, pela voz do deputado Porfírio Silva, que o PS vai pedir que o que for aprovado nesta comissão seja sujeito a verificação de constitucionalidade no Parlamento. “O PS tomará as iniciativas necessárias para que dentro ca casa, com recursos próprios da Assembleia da República, possa ser verificada a constitucionalidade do texto”, disse o deputado socialista, Questionado pelo Observador sobre de que forma pode isto acontecer no Parlamento, o deputado recusou-se a esclarecer.

Comissão parlamentar está decorrer no meio de negociações que estão a acontecer em simultâneo entre as bancadas da esquerda e da direita. O presidente da comissão Alexandre Quintanilha, já interrompeu até os trabalhos durante 15 minutos para que os partidos possam chegar a conclusões antes de submeter textos e alíneas a votação.

