Todos os bispos portugueses vão criar comissões para acompanhar casos de abuso sexual na Igreja

Os bispos católicos portugueses — todos, sem exceção — comprometeram-se esta semana a criar nas suas dioceses “instâncias de prevenção e acompanhamento em ordem à proteção de menores”, anunciou nesta quinta-feira o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, padre Manuel Barbosa. Na prática, estas instâncias serão comissões como a criada recentemente no Patriarcado de Lisboa e que inclui antigos polícias, magistrados, psiquiatras e juristas, explicou D. Manuel Clemente, cardeal patriarca de Lisboa e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

A decisão surge após sinais de clara divisão entre os bispos sobre a criação de comissões para acompanhar casos de abuso sexual de menores na Igreja Católica. Dias depois do anúncio da criação da comissão em Lisboa, o bispo do Porto, D. Manuel Linda, disse em entrevista à TSF que criar uma comissão semelhante na sua diocese faria tanto sentido como criar “uma comissão para estudar os efeitos do impacto de um meteorito na cidade do Porto”. Já o bispo de Lamego, D. António Couto, disse ao Público que não era “daqueles que criam comissões que depois não terão nada para fazer”. Também os bispos de Santarém e do Funchal rejeitaram esta semana a possibilidade de criar comissões para acompanhar os abusos sexuais.

A Assembleia refletiu sobre as orientações vindas do encontro sobre a proteção de menores na Igreja, que decorreu em fevereiro no Vaticano, destacando os pontos principais do discurso conclusivo do Papa Francisco. A resposta eclesial deve ter as seguintes dimensões: a tutela das crianças; a seriedade impecável; uma verdadeira purificação; a formação; o reforço e verificação das diretrizes das Conferências Episcopais; o acompanhamento das pessoas abusadas; a atenção pastoral ao fenómeno crescente dos abusos no mundo digital e no turismo sexual. Os Bispos comprometem-se a criar instâncias de prevenção e acompanhamento em ordem à proteção de menores nas suas Dioceses e a atualizar as diretrizes aprovadas pela Conferência Episcopal em 2012, tendo em conta as orientações da Santa Sé”, diz o comunicado final da assembleia plenária dos bispos, que decorreu esta semana em Fátima.

Na conferência de imprensa que fechou a reunião plenária dos bispos, o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, desvalorizou as diferenças de opinião que antecederam a assembleia e sublinhou que “o que aconteceu foi a formalização de algo que já estava em curso” e assegurou que a decisão de criar comissões em todas as dioceses foi “uma decisão unânime de todos os bispos portugueses”.

D. Manuel Clemente garantiu também que o objetivo das comissões não será apenas o acompanhamento de casos de abuso sexual — mas “sobretudo a prevenção”. Como? “Faremos tudo o que for necessário, tendo em conta que o valor maior é a proteção da pessoa que foi abusada”, garantiu, assinalando que as normas aprovadas em 2012 pela Conferência Episcopal Portuguesa serão reforçadas.

Questionado pelos jornalistas sobre se a alteração às normas incluirá a obrigatoriedade de denúncia às autoridades por parte dos bispos que tiverem conhecimento dos casos, D. Manuel Clemente sublinhou apenas que será feito “tudo o que vá no sentido da colaboração estrita e direta com as autoridades civis”, mas sempre salvaguardando as “realidades que são do foro interno”, nomeadamente “o que se passa no sacramento da confissão”. “Não nos podemos precipitar nem substituir ao próprio”, sublinhou.

Sobre a possibilidade da divulgação de estatísticas a nível nacional relativamente aos casos de abuso sexual, D. Manuel Clemente recusou para já a realização e divulgação de estudos estatísticos sobre este assunto. Mas garantiu que a Conferência Episcopal sabe “o que aconteceu” e não chegou “lá a olho”. “Tudo o que precisar de ser tratado será tratado, mas não posso dizer mais do que isto”, rematou o cardeal.

