Caso Maddie: Polícia Judiciária terá novas pistas e novo suspeito

Doze anos depois do desaparecimento de Madeleine McCann, a rapariga inglesa de três anos que na noite de 3 de maio de 2007 desapareceu em Lagos, junto à Praia da Luz, surgem possíveis desenvolvimentos. Segundo notícia avançada pelo Correio da Manhã, a Polícia Judiciária portuguesa terá novas pistas e até um novo suspeito, fatores que motivaram um renovar de esforços da investigação.

“Maddie”, como ficou conhecida, passava férias com os país — Kate e Gerry McCann — e os irmãos gémeos quando foi dada como desaparecida e deu origem a um dos casos mais mediáticos dos últimos anos, envolvendo inúmeros esforços policiais em Portugal, Reino Unido e um pouco por todo o mundo. Todo este processo que ainda continua por resolver foi agora enviado para a PJ do Porto para ser reapreciado, conta o CM. E passa a estar alocado a uma equipa mais vasta.

Apesar de ainda não se saberem pormenores sobre este novo volte-face — a identidade do novo suspeito, por exemplo, está a ser mantida em silêncio absoluto — avança-se a hipótese de esta nova linha da investigação não contemplar os pais da criança — que chegaram a ser constituídos arguidos no início do caso — como suspeitos. Até o Ministério Público já admitiu que esta nova vaga na investigação promete ser conclusiva.

Uma investigação cheia de avanços e recuos

Madeleine McCann desapareceu do aldeamento onde estava alojada com a família, de férias no Algarve desde o dia 28 de abril desse ano. Estava no quarto, à noite, juntamente com os irmãos gémeos de 18 meses, enquanto os país e um grupo de amigos jantavam num restaurante a 50 metros. Foi por volta das 22h do dia 3 de maio que Kate deu o alarme e logo a partir daí a notícia “explodiu” pelo mundo inteiro.

Chegou-se a suspeitar de um cenário de crime acidental com o envolvimento dos pais, cenário que acabou por ser descartado oficialmente e passou a explorar-se a hipótese de rapto — o britânico Robert Murat foi um dos fortes suspeitos.

Hoje, depois de vários anos sem serem conhecidas diligências policiais, a PJ volta a apostar no caso e admite estar mais perto de saber o que aconteceu a Maddie. Independentemente do motivo do seu desaparecimento, a verdade é que as autoridades têm muitas dúvidas que a criança ainda esteja viva. Se o estiver, terá 15 anos.

