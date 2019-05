Eurico Carrapatoso compõe música para leitura encenada de “A noite de Natal” nas comemorações do centenário de Sophia de Mello Breyner

Uma leitura encenada de “A noite de Natal”, com música original de Eurico Carrapatoso, integra o programa das comemorações do centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner na Casa Andresen, no Porto.

A iniciativa realizar-se-á antes do Natal deste ano, disse Martim Sousa Tavares, o maestro-curador das comemorações do centenário de nascimento da poeta na Galeria da Biodiversidade – Centro de Ciência Viva, um dos polos do Museu de História Natural e da Ciência do Porto que, entre 1895 e 1930, foi a casa dos avós da autora de “A fada Oriana” onde esta e o seu primo Ruben A. passaram parte da infância.

O neto mais novo da escritora, que falava à margem de um ensaio para imprensa do conto musical “A menina do mar” – a estrear-se esta sexta-feira no Teatro Luís de Camões, em Lisboa, referiu tratar-se de um espetáculo “mais íntimo”. Terá um piano e uma artista e ao longo da leitura encenada serão projetadas ilustrações que encomendou a Mariana, a miserável – nome artístico de Mariana Santos – sobre a obra escrita pela avó e publicada, pela primeira vez, em 1959, com ilustrações de Sarah Afonso.

Um tríptico de teatro imersivo infantil “A partir de Sophia e sobre Sophia” a levar à cena, em final de junho, no Porto, consta também do programa das comemorações do centenário da escritora, referiu.

O projeto resulta de uma encomenda do maestro às cantoras brasileiras Tatiana Salem Levy e Flávia Lins, vai utilizar todo o espaço da Casa Andresen assim como jardim e armazéns e contará com personagens como a poeta e seu primo Ruben A. enquanto crianças assim como com o avô de ambos. “Como gosto de trazer os textos à vida, vamos usar todo aquele espaço e andar por ali com as crianças para, no fundo, informar sobre a vida e obra de Sophia”, referiu, acrescentando que a encenação estará a cargo do Teatro do Bolhão.

Sophia de Mello Breyner Andresen nasceu em 6 de novembro de 1919, no Porto, e morreu, em 2 de julho de 2004, em Lisboa. Prémio Camões em 1999, os restos mortais da escritora foram trasladados, em 2014, para o Panteão Nacional.

