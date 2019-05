Fejsa volta aos convocados do Benfica para receção ao portimonense

O médio sérvio Fejsa regressou esta sexta-feira ao lote de convocados do Benfica para a receção de sábado ao Portimonense, em jogo da 32.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol. O treinador ‘encarnado’, Bruno Lage, convocou 19 jogadores para o jogo no estádio da Luz, cujo início está marcado para as 18h00, numa lista em que constam apenas quatro defesas de raiz: André Almeida, Jardel, Ferro e Grimaldo.

De fora fica o defesa-central Rúben Dias, depois de ter visto o quinto cartão amarelo no jogo da última ronda em casa do Sporting de Braga. Afastados da convocatória, por opção técnica, ficaram Krovinovic, Zivkovic, Zlobin, Yuri Ribeiro e Conti.

A lista de 19 convocados: Mile Svilar e Odysseas Vlachodimos (Guarda-redes); Jardel, André Almeida, Ferro e Grimaldo (Defesas); Florentino, Fejsa, Samaris, Pizzi, Gedson Fernandes, Rafa, Cervi, Salvio e Taarabt (Médios); Seferovic, Jonas, Jota e João Félix (Avançados).

