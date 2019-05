Folha avisa que Portimonense vai à Luz para ‘roubar’ pontos ao Benfica

O treinador António Folha advertiu hoje que o Portimonense vai defrontar o Benfica, no sábado, jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o objetivo de conquistar pontos e sem medo do líder do campeonato.

“Sabemos que é uma missão muito complicada, mas somos profissionais e temos de jogar em qualquer estádio ao mais alto nível, demonstrando a nossa qualidade e com o objetivo de fazer pontos”, disse o treinador da equipa algarvia.

Folha falava na conferência de imprensa relativa ao encontro que vai opor no sábado, a partir das 18:00, o líder Benfica, com 78 pontos, ao Portimonense, 11.º classificado, com 36, no Estádio da Luz, em Lisboa, que terá arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

António Folha indicou que o Portimonense encara o embate com o líder do campeonato “como apenas mais um jogo, em que estão três pontos em disputa, lutando a equipa algarvia por cada jogo da mesma forma”.

“Sabendo das dificuldades que vamos encontrar, estamos precavidos, porque o Benfica é uma equipa motivada e vai encarar este jogo como uma final, porque está a três jornadas de conseguir o seu objetivo”, de ser campeão nacional, sublinhou o técnico.

O treinador assegurou que aos algarvios cabe agir com tranquilidade, recordando que, “matematicamente, não há a garantia de que os 36 pontos sejam suficientes para garantir a manutenção”.

“Por isso, vamos atrás de pontos em todos os jogos, seja com que adversário for. Trabalhamos sempre com tranquilidade, sabendo da nossa qualidade, com jogadores que já demonstraram ter competência para jogar na I Liga”, destacou.

O técnico lembrou que mesmo que a manutenção estivesse já garantida, o Portimonense apresentar-se-ia sempre com o objetivo de “tentar fazer o maior número de pontos possível, porque é assim que se tem de andar no futebol”.

Na opinião de Folha, o Portimonense “tem uma missão muito complicada, mas os jogadores são profissionais e já demonstram em qualquer campo a sua qualidade, fator essencial para progredirem na carreira”.

JPC // RPC

Lusa/Fim

