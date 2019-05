Gadgets que estão a revolucionar a beleza diária

A beleza entrou neste admirável mundo novo em que a tecnologia tomou de assalto as nossas casas de banho e mudou a forma como vemos (e fazemos) os cuidados pessoais. E as inovações não estão a atrair somente quem é apaixonado por novidades tech, mas, acima de tudo, quem procura melhores resultados na nossa rotina de vida cada vez mais acelerada. Esta demanda por ferramentas inteligentes de uso caseiro veio mesmo impulsionar as vendas. O Global Survey de 2018, realizado pela GlobalData, diz que o interesse em soluções tecnológicas de beleza vai continuar a crescer em 2019, com 38% dos consumidores a ser influenciado por quão avançado ou inteligente um produto de beleza é.

Na vanguarda destas inovações está a sueca FOREO (abreviatura de For EveryOne) que começou com apenas dois funcionários mas hoje tem uma equipa de mais de dois mil profissionais espalhados por mais de quarenta escritórios no mundo e presente em mais de setenta países. Desde 2013, já ganhou mais de uma centena de prémios pelas suas inovações revolucionárias e continua a ampliar a sua gama de produtos sofisticados, tecnológicos e eficientes para várias necessidades e para um público mais vasto do que nunca. Desde o acne (com o ESPADA, um tratamento de luz azul com precisão a laser para o acne) aos pés de galinha e papos (com o IRIS, que reduz a visibilidade de papos, linhas e olheiras), sem esquecer toda a gama de escovas de dentes elétricas para toda a família – o ISSA.

Mas vamos ao crème de la crème da FOREO que já conquistou nomes de peso como Meghan Markle, Victoria Beckham, Cindy Crawford ou Miley Cyrus: os gadgets de limpeza e anti-idade que revolucionaram a saúde da pele e estão a cativar cada vez mais mulheres. Em 2018, vendeu-se um dispositivo FOREO a cada dois segundos no mundo. Falamos de gadgets simples que realizam tratamentos de limpeza e antienvelhecimento, diagnosticam o estado da pele ou aplicam máscaras de tratamento facial inteligente no conforto da nossa casa.

Tem preguiça de limpar a pele?

O LUNA 2 é mesmo aquilo que faltava na nossa vida. Este gadget revolucionário e best-seller tem duas faces e doze velocidades ajustáveis. Uma face tem ação de limpeza facial graças às pulsações T-Sonic TM que atuam nas camadas mais profundas da pele e conseguem remover 99,5% da sujidade, oleosidade, vestígios de maquilhagem e células mortas. A outra face, com ação anti-envelhecimento, utiliza pulsações de baixa frequência que reduzem visivelmente linhas finas, rugas, deixam a pele com aspeto mais firme, tonificada e radiante.

Este ritual de cuidado facial é rápido – bastam dois minutos e não exige esforço, inserindo-se perfeitamente na nossa rotina – adaptando-se a qualquer tipo de pele. O LUNA cor-de-rosa é para peles normais; o verde para peles oleosas; o azul, para peles mistas; e o lilás para peles sensíveis. Confuso? A diferença entre cada um são os filamentos (mais finos ou mais grossos) que são adaptados às necessidades de cada tipo de pele para um cuidado personalizado. Existe ainda uma versão “mini”, o LUNA go que tem todas as funções do LUNA 2 num formato mais pequeno (tamanho de um disco de algodão), ideal para levar para o ginásio ou em viagem.

Limpeza rápida num minuto

Uma opção mais acessível é o LUNA mini 2, o dispositivo ideal para limpar e retirar as impurezas que causam imperfeições em apenas um minuto. Especialmente indicado para quem ainda não tem preocupações anti-idade, este dispositivo tem oito velocidades ajustáveis e três zonas de limpeza otimizadas para todos os tipos de pele. Basta aplicar o gel de limpeza, utilizar o LUNA com movimentos circulares durante um minuto e enxaguar. Irá notar imediatamente a sua pele mais limpa, macia e luminosa. Sim, logo após a primeira utilização.

E quando a inteligência artificial se une aos cuidados de pele…

Temos o LUNA fofo que é tão singular como todas nós, permitindo uma limpeza personalizada. Este dispositivo, não só faz uma limpeza profunda como também – ámen tecnologia! – tem sensores banhados a ouro que fazem uma análise da pele em segundos, medindo os níveis de hidratação. Além disso, responde a fatores como as mudanças no clima, alimentação, stresse ou ingestão de água, permitindo adaptar os cuidados às reais necessidades da pele em cada momento. Os resultados são enviados em tempo real para a app FOREO For You que se conecta ao LUNA fofo e ativa as suas funções. Para quem procura limpeza mas a um preço mais acessível, existe o LUNA play plus que é exatamente igual ao LUNA fofo mas sem a função de análise de pele.

Máscaras inteligentes em (apenas) 90 segundos!

Outra grande inovação da FOREO veio revolucionar a forma como aplicamos máscaras na pele. O UFO é um dispositivo para aplicar máscaras de tratamento facial inteligente que se conecta à app FOREO For You. E combina tecnologia dérmica avançada com máscaras coreanas de fórmulas exclusivas que respondem a várias necessidades da pele – hidratante, matificante, iluminadora, anti-idade e muito mais. No modo Termoterapia, o UFO aquece gradualmente para abrir os poros e permitir que os ingredientes ativos das máscaras penetrem rapidamente na pele. No modo Crioterapia, o UFO arrefece, ajudando a fechar os poros e diminuir a sua aparência. Produtos de beleza no congelador? Isso é tão last season… Este gadget utiliza ainda fototerapia indolor e livre de UV, com ondas de luz LED vermelha, verde e azul para rejuvenescer a pele sem esforço.

E, claro, não podiam faltar as já famosas pulsações T-Sonic TM que, além de proporcionarem uma massagem facial calmante, reforçam a absorção das máscaras para um tratamento facial completo e rápido para usar de manhã ou à noite, em apenas noventa segundos.

Todos os dispositivos FOREO são feitos com silicone hipoalergénico e ultra-higiénico, o que os torna resistentes à acumulação de bactérias. As pulsações T-Sonic TM patenteadas pela marca melhoram a circulação sanguínea em 450% e ajudam os nutrientes a penetrar mais profundamente na pele. Além disso, a marca usa materiais recicláveis (silicone orgânico de grau médico), a maioria dos dispositivos tem garantia de 10 anos, são à prova de água e têm baterias de longa duração. Um dispositivo FOREO pode durar um ano sem necessitar de ser carregado. Além disso, estão disponíveis em cores variadas para satisfazer todos os gostos.

Na fotogaleria abaixo, veja todos estes gadgets revolucionários para escolher aquele que melhor se adapta às suas necessidades.

Em Portugal, pode encontrar os dispositivos FOREO à venda nas lojas Sephora e Douglas. Conheça todos os dispositivos da marca no site da Foreo.

