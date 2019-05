Jovic pode estar certo no Real Madrid e há 12 milhões de razões para o Benfica gostar da notícia

Luka Jovic chegou ao Benfica em 2015. Como um desconhecido em Portugal, como um avançado com escola (Estrela Vermelha) e muito promissor na Sérvia. Ao longo de duas temporadas, cumpriu apenas dois jogos em 2015/16 no conjunto principal e mais dois na época seguinte, jogando sobretudo (mas não muito) na formação secundária dos encarnados. Hoje, depois de quase dois anos cumpridos no Eintracht Frankfurt, é considerado como um dos avançados com mais potencial e gerou disputa entre alguns dos principais clubes europeus. No meio disso, é o clube português que pode voltar a ganhar (no plano económico).

Conforme estava no contrato, os alemães exerceram o direito de opção sobre o sérvio e pagaram ao Benfica seis milhões de euros pela compra do passe do jogador, conforme foi confirmado pelos próprios dirigentes do Eintracht Frankfurt a meio de abril. Jovic assinou contrato com o conjunto que está nas meias-finais da Liga Europa (e que eliminou as águias nos quartos, com uma vitória por 2-0 na Alemanha após a derrota por 4-2 na Luz) até 2023 mas sabendo-se de forma antecipada que, perante os números e as exibições feitas na presente temporada (26 golos em 44 jogos), dificilmente ficaria na Bundesliga.

O sérvio chegou a ser dado como muito próximo do Barcelona pela imprensa catalã, com os responsáveis blaugrana a verem em Jovic o perfil de avançado desejado para reforçar o setor ofensivo da equipa, mas o jornal As adianta na edição deste sábado que o Real Madrid conseguiu antecipar-se e assegurou a contratação do jogador por um valor de 60 milhões, dos quais 20% irão de forma direta para os cofres da Luz conforme acordado aquando da venda dos direitos desportivos ao Eintracht.

Segundo a publicação, o avançado de 21 anos irá assinar por seis temporadas com os merengues, numa operação que estava muito avançada há algumas semanas mas que terá ficado fechada nos últimos dias. O objetivo é que o jogador possa promover alguma rotação com Benzema ou alinhar em dupla na frente da formação agora comandada por Zinedine Zidane. Jovic, através de alguns amigos comuns, terá mesmo falado com alguns jogadores do plantel do Real para saber um pouco mais sobre o clube e, em paralelo, conhecer as melhores zonas para procurar residência em Madrid.

A confirmar-se o negócio, e apesar de nunca ter vingado em termos desportivos na Luz (por culpa própria, como o próprio Jovic assumiu em entrevista dizendo que saiu demasiado cedo da Sérvia e foi pouco profissional, recordando mesmo um dia em que foi “apanhado” pelos responsáveis encarnados depois da meia noite), Jovic poderá render 18 milhões de euros, depois de ter custado 6,6 milhões, conforme estava expresso no prospeto de subscrição de obrigações da SAD em abril de 2016.

De recordar que a primeira contratação da nova era que Zidane quer abrir no Real Madrid saiu também de Portugal, com os merengues a pagarem 50 milhões de euros pela contratação do defesa Éder Militão ao FC Porto.

Continuar a ler