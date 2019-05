Liga NOS. Filipe Martins quer intensidade máxima do Feirense frente ao Desportivo de Chaves

O treinador do Feirense, Filipe Martins, prometeu esta sexta-feira que a equipa se vai apresentar motivada para vencer o Desportivo de Chaves, no sábado, em jogo a 32.ª jornada da I Liga de futebol.

Vai ser um jogo em que a verdade desportiva e o nosso brio estão em causa, e por isso vamos entrar com intensidade máxima para vencer o Desportivo de Chaves, porque necessitamos de uma vitória para oferecer aos nossos adeptos, porque eles também já merecem uma alegria. Uma vitória pode amenizar o sentimento de tristeza deles”, afirmou.

Com a despromoção à II Liga garantida, o Feirense procura o triunfo que lhe escapa da segunda jornada para a frente, e Filipe Martins acredita que a pressão a que está sujeito o Desportivo de Chaves na luta pela permanência pode ajudar. “Temos a nossa pressão, que é a de lutar pela vitória, e o Desportivo de Chaves tem a pressão de fazer os pontos necessários para não descer de divisão. Vamos tentar tirar partido disso e entrar fortes no jogo, de forma a criar alguma intranquilidade no nosso adversário, como tentamos fazer com todos os outros”, admitiu.

O treinador do Feirense salienta que a sua equipa continua focada na procura de uma vitória até ao final a temporada, sublinhando que o grupo, apesar dos resultados não aparecerem, é empenhado e disciplinado. “Toda a gente quer mostrar que pode ser útil nas vitórias que queremos alcançar até ao final da época. Eles sentem a motivação de querer ganhar. Tal como até agora tivemos sempre a motivação da manutenção, também temos a motivação das vitórias”, afirma.

Para o jogo com o Desportivo de Chaves, Filipe Martins não poderá contar com Sturgeon e Kuka, ambos a recuperar de lesão.

O jogo entre o Feirense, 18.º e último classificado, com 15 pontos, e o Desportivo de Chaves, 16.º, com 31, disputa-se a partir das 15h30 de sábado, no Estádio Marcolino Castro.

???? Filipe Martins já fez a antevisão do jogo com o GD Chaves ⚔????

???? Declarações completas em https://t.co/bPvrk2wzvy#CDFGDC #CasteloAoPeito #ForçaBillas pic.twitter.com/Ki517dGWhI — CD Feirense – Futebol, SAD (@cdfeirensesad) May 3, 2019

