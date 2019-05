Navio da Igreja da Cientologia colocado em quarentena por causa do sarampo

A pequena ilha de St. Lucia, na Caraíbas, colocou em quarentena um navio pertencente à Igreja da Cientologia depois de ter sido confirmado um caso de sarampo a bordo. De acordo com o The New York Times (NYT), passageiros e tripulação foram impedidos durante vários dias de abandonar a embarcação por ordem de Merlene Fredericks-James, a diretora geral de saúde da ilha. Até à passada quinta-feira à noite o cruzeiro continuava atracado mas há quem diga que já terá zarpado, apesar de ainda não se saber o destino.

“Por causa do risco de potenciais infeções achámos prudente não permitir o desembarque”, comentou Fredericks-James via comunicado. O médico do navio, entretanto, pediu (e recebeu) 100 doses da vacina contra o sarampo ao Departamento de Saúde e Bem-Estar de St. Lucia. Sabe-se que todos os passageiros e tripulação estão estáveis.

Fredericks-James não revelou o nome da embarcação mas Victor Theodore, um sargento da guarda costeira de St. Lucia, contou à NBC News que o navio em questão chama-se “Freewinds” e que é propriedade da Igreja da Cientologia. Esta organização religiosa descreve o barco de 120 metros, no seu site, como sendo “um retiro religioso que fornece aconselhamento espiritual do mais alto nível”. Até ao momento, porém, ainda não houve nenhuma tomada de posição oficial por parte desta instituição.

O caso mereceu a atenção da imprensa norte-americana pois tem-se assistido ao maior surto de sarampo nos Estados Unidos nos últimos 25 anos, com mais de 700 casos registados. A doença pode ser evitada com uma simples vacina mas têm crescido os movimentos que se opõem à vacinação nos EUA.

De acordo com registos consultados pelo NYT, o navio chavamava-se “Boheme” em 1986, ano em que mudou para “Freewinds”. A sua primeira viagem ao serviço da Igreja da Cientologia deu-se em 1988. Apesar da firme oposição desta igreja perante medicamentos e terapias associadas à psiquiatria, são “aceites” todos os outros. Contudo, não há nenhuma posição específica em relação à vacinação. Numa declaração enviada à The Hollywood Reporter, em 2016, a igreja afirmou não ter posição “nem contra nem a favor” deste tipo de tratamento — isto tendo em conta que várias personalidades famosas, associadas à Cientologia, já vieram a público repudiar as vacinas.

A Cientologia apresenta o “Freewinds” como sendo “o pináculo de uma profunda jornada espiritual”. “É o único sítio onde um cientologista consegue ter a certeza de vai poder entregar-se totalmente às suas práticas religiosas, na companhia de pessoas que partilham tanto da sua entrega religiosa como das suas visões do mundo”, lê-se também.

Há relatos — nunca confirmados pela igreja — de que uma mulher australiana terá sido forçada a ficar no barco durante anos.

