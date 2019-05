Premier League. Nuno Espírito Santo doutor honoris causa devido ao sucesso no futebol inglês

O treinador de futebol do Wolverhampton Wanderers, o português Nuno Espírito Santo, vai receber no sábado um doutoramento honoris causa da universidade daquela cidade, em reconhecimento pelo sucesso do clube, foi esta sexta-feira anunciado.

O diploma honorífico será entregue no sábado, antes daquele que será o último jogo da temporada em casa dos Wolves, o Estádio Molineux, frente ao Fulham, pelas 15h00.

A universidade de Wolverhampton explicou em comunicado que o técnico português será agraciado com o título de Doutor Honoris Causa em Desporto devido aos resultados desportivos das duas últimas temporadas. Nuno Espírito Santo foi nomeado treinador do Wolverhampton Wanderers em 31 de maio de 2017 e conduziu o clube à primeira liga inglesa na sua primeira época completa.

“I appreciate it. It was always our intention to give back to those that really help us and treat us so good.”

Nuno speaks about his pride at receiving an honorary doctorate and his determination to sign off at Molineux with a strong performance.

???????? pic.twitter.com/3hyAIWdIC6

— Wolves (@Wolves) May 3, 2019