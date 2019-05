Príncipe Harry cancela viagem a Amesterdão. É desta que nasce o bebé real?

O duque de Sussex, também conhecido como príncipe Harry, cancelou a viagem a Amesterdão, a qual estava prevista acontecer já na próxima quarta-feira. O cancelamento acontece numa altura em que o bebé real, o primeiro filho ou filha de Harry e Meghan Markle, pode acontecer a qualquer momento. Mantém-se no entanto a outra escala marcada na agenda.

O duque, que visitaria Amesterdão e Haia nos próximos dias, cancelou a viagem devido a “desafios logísticos”, cita o britânico The Telegraph. Harry é esperado em Haia a 9 de maio a propósito dos Invictus Games, cuja edição de 2020 terá aquela cidade holandesa como cenário.

Um representante dos duques de Sussex disse que, devido a planos logísticos relacionados com as viagens da imprensa de maneira a cobrir as visitas e os compromissos da família real britânica, decidiu-se “adiar a visita do duque de Sussex a Amesterdão agendada para quarta-feira, 8 de maio de 2019”.

O adiamento, escreve o jornal já citado, pode ser um sinal de respeito para com o trabalho do pai de Harry, já que o príncipe de Gales e a duquesa da Cornualha estarão na Alemanha entre 7 e 10 de maio. Na mesma altura os duques de Cambridge estarão em Gales.

Depois de muitos rumores em torno do nascimento do bebé real, um representante do Palácio de Buckingham assegurou na quinta-feira à CBS que o bebé de Meghan Markle e de Harry ainda não tinha nascido. Quando a Casa Real britânica anunciou a gravidez da duquesa de Sussex, no final do ano passado, ficou a saber-se que o nascimento estava previsto para o final de abril ou início de maio, pelo que a expetativa tem acumulado a cada dia que passa.

De referir que os Invictus Games, obra do príncipe Harry, consiste numa competição internacional ao estilo dos jogos paralímpicos para militares feridos em combate. A primeira edição do evento desportivo aconteceu em Londres, em março de 2014. Foi precisamente nos jogos de 2017 em Toronto — correspondentes à terceira edição — que Harry apareceu pela primeira vez em público com a ex-atriz norte-americana Meghan Markle, com o casal a ser fotografado de mãos dadas.

