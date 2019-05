Quem é quem nas fotografias da crise política

A mais recente crise política conta-se em duas imagens. A primeira fotografia foi tirada na quinta-feira durante a reunião da comissão de Educação no momento em que PSD, CDS, Bloco de Esquerda e PCP chegavam a acordo para aprovar propostas que aumentam a pressão sobre o Governo para negociar a reposição do tempo integral de serviço aos professores. A segunda fotografia é a consequência da primeira: é a fotografia da reunião de emergência que António Costa convocou para esta sexta-feira de manhã no Palácio de S. Bento.

Legenda: 1- Ilda Araújo Novo, deputada do CDS; 2- João Paulo Mendes, assessor do CDS ; 3- Ana Rita Bessa, deputada e coordenadora do CDS na Comissão de Educação; 4- Ana Mesquita, deputada e coordenador do PCP na Comissão de Educação 5- Joana Mortágua, deputada e coordenadora do Bloco de Esquerda na Comissão de Educação; 6- Margarida Mano, vice-presidente da bancada do PSD; 7- Eugénia Gamboa, assessora do PSD; 8- Pedro Alves, deputado do PSD na comissão de Educação.

Legenda: 1- António Costa, primeiro-ministro; 2- Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares; 3- Mário Centeno, ministro das Finanças; 4- José Vieira da Silva, ministro do Trabalho e da Segurança Social; 5- Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta do PS; ; 6- Francisco André, chefe de gabinete de António Costa; 7- Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas; 8- Siza Vieira, ministro Adjunto e da Economia; 9- Tiago Antunes, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministro; 10 – Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação; 11- Mariana Teixeira da Silva, ministra da Presidência.

