Rio de Janeiro. Polícia matou mais, número de assassínios, assaltos e roubos diminuiu

A Polícia Militar do estado brasileiro do Rio de Janeiro matou 434 pessoas no primeiro trimestre do ano, número recorde desde 1998, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). Por outro lado o número de homicídios, de roubos que levaram a mortes e de assaltos de rua diminuíram.

“Apesar do aumento em relação a 2018, as mortes por intervenção de agente do Estado vêm apresentando queda desde o começo do ano — em janeiro foram 160 mortes, em fevereiro foram 145 e, em março, 129 mortes”, refere-se no relatório.

No ano passado, foram registadas 368 mortes causadas por agentes da polícia no mesmo período, quando a segurança pública do Rio de Janeiro estava sob o controlo do Exército brasileiro, que comandou uma intervenção federal até dezembro de 2018 decretada em fevereiro pelo ex-Presidente brasileiro Michel Temer.

Em 2018, houve registo de 1.534 mortes causadas devido à ação da polícia no Rio de Janeiro.

O ISP referiu ainda que em março foram registados, no total, 344 assassínios no estado, uma redução de 32% em relação ao mesmo período de 2018.

“Este foi o mês de março com o menor número de vítimas desde o início da série histórica, em 1991, e também o segundo menor número para o indicador desde novembro de 2015 — o menor foi em fevereiro deste ano”, segundo o balanço.

Os roubos seguidos de morte também apresentaram uma queda no período, totalizando 11 casos neste ano face aos 20 casos registados em março do ano passado.

Os crimes contra o património, como os roubos de veículos e de cargas, também caíram.

“No terceiro mês do ano houve 638 ocorrências de roubos de carga, uma queda de 31% em comparação com o mesmo período do ano passado – no primeiro trimestre deste ano, a redução foi de 23% para o mesmo período de 2018”, destacou o ISP.

Já a diminuição registada no número roubos de veículos em março de 2019 foi de 30% em relação ao mesmo mês de 2018. No primeiro trimestre do ano, a queda foi de 28%.

Por outro lado, o número de assaltos de rua aumentou 6% em relação a março de 2018. No primeiro trimestre deste ano, o aumento foi de 3% quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são referentes aos Registos de Ocorrência (RO) formalizados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

