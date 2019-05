Sarau cultural em Cabo Verde assinala Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

O Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP, que se assinala domingo, vai ser comemorado um dia antes na capital de Cabo Verde com um sarau cultural que contará com dança, teatro, música e poesia destes países.

A iniciativa é do Centro Cultural Português, em parceria com as embaixadas do Brasil, da Guiné-Bissau e de S. Tomé e Príncipe em Cabo Verde, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) e o Centro Cultural do Brasil, e decorrerá na Escola Portuguesa de Cabo Verde.

Além da dança, teatro, música e poesia haverá uma mostra de objetos tradicionais, acompanhada de informação sobre cada país da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) representado no evento.

O dia 5 de maio foi instituído em 2009 como Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP.

