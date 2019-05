Sérgio Conceição e Casillas: “O futebol faz parte da vida mas a vida é mais importante do que tudo o resto”

Já começa a ser norma quando estamos perante conferências de imprensa dos treinadores dos “grandes”: o motivo para estar ali naquela cadeira pode ser a antevisão do próximo compromisso da equipas mas, durante largos minutos, a conversa passa por tudo menos o jogo e o adversário. Sérgio Conceição, por exemplo, já chamou a atenção para isso; desta vez, o rumo teria mesmo de ser esse, perante a situação de Iker Casillas. E o treinador dos azuis e brancos, antes de falar também do seu presente no clube e do encontro deste sábado com o Desp. Aves, explicou ao detalhe como tudo se passou no treino de quarta-feira, destacando a solidariedade e a união do grupo com o espanhol como se fosse algo diretamente com os próprios.

“Obviamente que a equipa sentiu o problema como sente qualquer problema com qualquer jogador porque é uma equipa muito solidária, como se cada um deles estivesse a passar por aqui. Primeiro ficámos apreensivos, depois percebemos a gravidade da situação e a equipa está com ele, unida. O futebol faz parte da vida mas a vida é muito mais importante do que tudo o resto”, começou por referir o técnico dos dragões, antes de recordar os momentos vividos no Olival na manhã de quarta-feira.

“Aconteceu durante o treino, no meio de um exercício com dois guarda-redes a trabalhar e com ele noutro tipo de trabalho, à parte. Quando percebi das dificuldades, o fisioterapeuta tinha chamado já os colegas e o doutor [Nelson Puga], que apareceram rapidamente ali. Devo confessar que não achámos que fosse muito grave, pensava que era só uma indisposição. A seguir tivemos 15 ou 20 minutos já menos concentrados e no fim tivemos a notícia, meia hora depois o doutor ligou-me. O plantel ficou chocado com isso mas não é necessário algo assim para unir o grupo porque tenho um grupo solidário, com um espírito forte. Temos de viver com isto, agora é ajudar. O Iker pode contar com toda a gente do clube”, explicou.

Em atualização

