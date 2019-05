Tapetes que vão deixar a arte a seus pés (ou paredes)

Criado por Filip Pagowski

Num elogio às técnicas de tecelagem, este tapete reflete o ritmo abstrato de um padrão repetido de forma tão infinita como elegante. O resultado? Uma imperfeição artesanal cheia de charme — e estilo, claro.

Criado por Supakitch

Um tapete animal (mas sem o ser) que não é senão um clássico renovado. A cobra, representada num contorno sinuoso, simboliza o renascimento: perfeito para começar de novo — na vida e na decoração.

Criado por Noah Lyon

Retratando as interligações do mundo atual, o tapete criado por Noah Lyon é mais do que um turbilhão de figuras. Inspirado no universo Navajo, mostra como os encontros entre pessoas também podem ser (valiosas) lições.

Criado por Misaki Kawai

Com um toque de cor(es) e uma boa dose de graça, a criação de Miasaki Kawai é um verdadeiro tributo ao mundo felino. Perfeito para quem não se leva muito a sério — e para pôr um sorriso na casa.

Criado por Craig Green

Uma porta para o paraíso — ou como um pormenor de decoração, através de cores, contornos e materiais, pode transportar-nos para um lugar bem longe da realidade.

Criado por Chiaozza

Inspirado na primavera dos desertos do sudoeste americano, os blocos de cores, os rabiscos, as manchas e os padrões deste tapete convidam pessoas de todas as idades a sonharem acordadas e a perderem-se na descoberta de pequenos momentos de brincadeira — e de tato.

Criado por Seulgi Lee

Com este tapete, a designer Seulgi Lee quis trazer a leveza da água para dentro de casa. Inspirado nos artesãos do Norte da Índia, na cidade de Aiódia, e na rainha da Coreia Heo Hwang-ok é, sobretudo, uma ode ao poder da cor. E da felicidade.

Criado por Virgil Abloh

Irónico e provocador, o tapete criado pelo designer Virgil Abloh tornar-se-á, facilmente, na estrela de uma divisão. Por detrás da sua criação, está a ideia de quebrar as regras há muito impostas pela tradição, vendo a sala como um lugar não só para expor, mas sobretudo para viver.

