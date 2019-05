Tsitsipas confirma favoritismo e vence João Domingues (apesar de mais um bom jogo do português)

Quando todas as atenções nacionais do Estoril Open se centravam em João Sousa, eis que apareceu João Domingues. Primeiro, sem que ninguém se apercebesse, passando as eliminatórias no qualifying: primeiro o sueco Elias Ymer (6-3 e 7-6), depois do italiano Filippo Baldi (6-2 e 6-4). Portugal estaria representado por três tenistas no quatro principal de 2019. Pedro Sousa, com algumas (visíveis) limitações físicas, caiu logo no primeiro encontro frente ao americano Reilly Opelka. João Sousa, o melhor da atualidade, começou por superar o australiano Alexei Popyrin mas não conseguiu contrariar o melhor jogo do belga David Goffin, perdendo na segunda ronda a possibilidade de defender o título conseguido no ano passado. Domingues por lá continuava.

A estreia do jogador de 25 anos natural de Oliveira de Azeméis, 214.º do ranking, acabou por servir de impulso para a melhor participação de sempre no Estoril Open: frente ao australiano Alex de Minaur, apontado como um dos mais promissores talentos da nova vaga de tenistas que começam a dar cartas no circuito mundial, Domingues conseguiu uma convincente vitória por 6-2, 2-6 e 6-2. Mais uma ronda, mais um triunfo, de novo com o australiano pela frente: quando estava em desvantagem por 6-3 e 2-1, John Millman, 50.º do ranking, desistiu e colocou o português nos quartos-de-final, onde teria pela frente o cabeça de série número 1 do torneio e nome mais forte da edição de 2019: o grego Stefanos Tsitsipas.

Quem se recorda da fantástica semana que o helénico teve no Canadá em agosto, onde alcançou a primeira final ATP (onde seria derrotado por Rafa Nadal) depois de eliminar Dominic Thiem, Novak Djokovic, Alexander Zverev e Kevin Anderson, ou do jogo fabuloso em que afastou Roger Federer do último Open da Austrália, dificilmente poderia pensar que João Domingues tivesse grandes hipóteses no confronto com o décimo melhor do mundo (com apenas 20 anos). No entanto, e como mais uma vez ficou provado que o ténis passa muito pelo momento, o português teve uma grande exibição esta sexta-feira, com uma resistência bem acima do esperado perante o melhor jogo do grego que quebrou em dois sets com os parciais de 7-6 (4) e 6-4.

A well deserved standing ovation for João Domingues after a memorable week ????????#EstorilOpen | @ATP_Tour pic.twitter.com/5vtXhfMP1Z — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) May 3, 2019

Depois da vitória de ambos no seu jogo de serviço, Domingues ainda desperdiçou dois break points no terceiro jogo do primeiro set mas conseguiu mesmo passar para a frente no serviço do grego, passando a liderar por 2-1 de uma forma que só surpreendia quem não estivesse a ver o jogo: sempre que conseguia colocar o seu primeiro serviço ou preparar os pontos para subir à rede, Tsitsipas fazia prevalecer o seu favoritismo, mas uma série de erros do adversário (com três duplas faltas logo no arranque) e um jogo taticamente quase perfeito do português, a obrigar sempre que possível o helénico a jogar de esquerda, permitiu que o 214.º do ranking conseguisse manter a liderança no set até ao 5-4, podendo fechar no seu serviço.

Depois de começar com um 30-0, Domingues não conseguiu contrariar o melhor jogo de Tsitsipas, que conseguiu ir crescendo com o passar dos minutos, e sofreu mesmo o break que voltou a colocar tudo igual (5-5). O grego ganhou o seu serviço com alguma facilidade, teve um set point para fechar no serviço do português mas a decisão acabou mesmo por cair para o tie break, com vantagem para o top 10 mundial por 7-3 após cinco pontos seguidos que fecharam o set em 57 minutos.

First seed @StefTsitsipas fights from a break down to win the opening set 7-6(3) vs. Portuguese qualifier João Domingues after 57 minutes of play.#EstorilOpen | @ATP_Tour pic.twitter.com/LuXJV8kLtD — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) May 3, 2019

No segundo set, apesar de ter enfrentado pontos de break em dois jogos de serviço, João Domingues manteve a resistência frente a Tsitsipas, claudicando apenas no sétimo jogo, quando o grego passou para a frente por 4-3 com possibilidade de fazer o 5-3 no seu serviço. Tudo apontava para que tivesse sido uma espécie de golpe final na sua resistência mas não passou de uma ilusão, com o português a conseguir também fazer o break no serviço do helénico, abrindo uma janela de oportunidade para discutir ainda o set até ao final ou levar mesmo o encontro para um terceiro set que se fechou com nova quebra de serviço, permitindo a conclusão do segundo set e do jogo com 6-4 ao fim de quase duas horas (1h48).

Two years, two semifinals: top seed @StefTsitsipas survives the upset, defeats Portuguese qualifier and World No. 214 João Domingues 7-6(3), 6-4 in 1h48 to become first player qualified for this year’s semifinals.#EstorilOpen | @ATP_Tour pic.twitter.com/FjVDOlN68n — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) May 3, 2019

