Boeing 737. Animais de estimação que seguiam a bordo estarão mortos

Todas as 143 pessoas que seguiam a bordo do Boeing 737 que este sábado falhou a aterragem na pista da base militar de Jacksonville, no estado norte-americano da Florida, e que foi parar ao rio, saíram ilesas e encontram-se bem de saúde, à exceção de alguns ferimentos ligeiros. Mas isso não quer dizer que o acidente não tenha provocado vítimas mortais. Sabe-se agora que os animais de estimação que seguiam no mesmo voo estão, muito provavelmente, mortos.

Foi feito o check-in de pelo menos quatro animais de estimação que seguiriam no porão, localizado na parte inferior do avião da Miami Air International que vinha da Baía de Guantanamo, em Cuba. Todos os animais permanecem no interior do aparelho e o mais certo é terem perdido a vida, confirmou uma porta-voz da Marinha dos Estados Unidos à publicação USA Today.

Apesar de a aeronave não estar completamente submersa no rio St. Johns, na Florida, a parte inferior, onde foram transportados os animais de estimação, permanece debaixo de água. “Há água no porão de carga”, assegurou a porta-voz já citada. “Há animais que, infelizmente, morreram”, continuou. Entre os animais de estimação estão cães e gatos. Ainda que o manifesto de voo dê conta de quatro animais a bordo, é possível que mais tenham embarcado.

Many people are asking about the pets aboard the aircraft that skidded off the runway into the St. Johns River last night at NAS Jacksonvilee. Unfortunately, they have not been retrieved yet due to safety… https://t.co/iWh2irgkPs — NAS Jacksonville (@NASJax_) May 4, 2019

A aeronave permanece intocada, já que a entidade National Transportation Safety Board está a investigar a aterragem no rio, pelo que os pertences dos passageiros, incluindo os animais de estimação, continuam no interior do Boeing 737.

O voo-charter militar da Miami Air International estava a tentar aterrar no meio de uma trovoada e vinha da Baía de Guantanamo, em Cuba. Falhou a aterragem na pista da base militar de Jacksonville, no estado norte-americano da Florida, e foi parar ao rio. As autoridades locais afirmam que 136 pessoas e sete tripulantes escaparam ilesos enquanto outros 21 passageiros foram transportados para o hospital, mas apenas com “ferimentos ligeiros”.

