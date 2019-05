Fundador de Ciudadanos, Albert Rivera, passa férias na Comporta na companhia de cantora madrilena

O líder do partido espanhol Ciudadanos, Albert Rivera, aproveitou o feriado 1 de maio para passar férias em Portugal, onde várias testemunhas asseguram tê-lo visto na companhia de Malú, cantora madrilena cujos rumores de uma relação amorosa com o político circulam desde o início do ano, escreve o jornal espanhol El Mundo.

Ele de 39 anos e ela de 37 foram vistos juntos nas compras em Tróia, Setúbal, um destino de férias que, assegura o jornal já citado, é muito procurado pelo jet set europeu. Vestindo um polo cinza e calças de ganga, Rivera foi visto por vários turistas espanhóis que se encontravam no supermercado. Apercebendo-se de que fora identificado, o político apressou-se a sair do estabelecimento e a cantora Malú depressa o seguiu. Mais tarde, Rivera voltaria às compras, desta vez sozinho.

Segundo o El Mundo, a escolha de Rivera de passar férias em Portugal estará relacionada com o facto de serem poucos os portugueses que conhecem o líder do Ciudadanos, além de a cantora madrilena não ser “particularmente famosa no país vizinho”. A publicação continua: “Mesmo que algum luso especialmente informado sobre a atualidade espanhola reconhecesse o par, é provável que não fosse incomodá-lo, pois a discrição é um valor português e no país vizinho considera-se que a vida privada é sagrada”.

Esse será um dos motivos porque nos últimos anos muitos nomes da política espanhola (e não só) optem por passar férias em Portugal — é exemplo disso Soraya Sáenz de Santamaría, filiada ao Partido Popular, mas também o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy e a cantora Carla Bruni, casal que já antes optou por férias discretas na Comporta.

Os rumores em torno de uma eventual relação amorosa entre Albert Rivera e Malú começaram em janeiro passado. Em outubro de 2018, o político espanhol terminou a sua relação de quatro anos com Beatriz Tajuelo, ex-comissária de bordo da AirNostrum. Antes disso, Rivera foi casado durante quase 15 anos com Mariona Saperas, mãe da sua única filha, Daniela. Já sobre Malú pouco se conhece sobre a vida privada desde que terminou o noivado com Gonzalo Miró, filho da já falecida realizadora e argumentista Pilar Miró, com quem namorou entre fevereiro de 2015 e outono de 2017.

Continuar a ler