O polémico convite que fizeram a Charlize Theron no filme “Mulher-Maravilha”

Charlize Theron só tem mais nove anos do que Gal Gadot, atriz que interpreta o papel da heroína Mulher-Maravilha no filme de 2017 com o mesmo nome. Apesar dos atuais 43 anos de Theron e dos 34 de Gadot, a atriz sul-africana chegou a ser sondada para fazer de Rainha Hipólita, a mãe da Mulher-Maravilha, uma confissão que Theron assegura ter funcionado, à data, como “um estalo na cara” (“slap in the face”, em inglês), no sentido em que a proposta deixou-a chocada.

charlize theron que foi cotada pra ser a mãe da diana pic.twitter.com/yC9XXtr0eD — flores (@dcuefron) May 4, 2019

A revelação — que ajuda a mostrar a forma como a indústria de Hollywood olha para o envelhecimento no feminino — foi feita durante o programa “Watch What Happens Live”, apresentado por Andy Cohen. Quando um ouvinte perguntou se os rumores sobre Theron ter recusado o papel de “Mulher-Maravilha” eram ou não reais, a atriz comentou: “Eu não recusei o papel de Mulher-Maravilha. Este é um ótimo exemplo de como Hollywood ‘te dá um estalo na cara’ [no sentido figurativo] quando começamos a envelhecer. Alguém me disse: ‘Oh, há ação neste filme, Mulher-Maravilha. Queremos que saibas disso.’ E eu disse ‘Não conheço bem… O que é que faz a Mulher-Maravilha?’ E a pessoa disse: “Não, [o papel] é para a mãe da Mulher-Maravilha.”

Sobre a conversa que apanhou Charlize Theron de surpresa, a atriz ainda comentou: “Foi um momento decisivo em que passei para o outro lado. E não estava completamente ciente disso”.

O papel acabou por ser entregue à atriz dinamarquesa Connie Nielsen (de 53 anos) que não só interpretou o papel no primeiro filme, de 2017, como o fará novamente na sequela cuja estreia está prevista para 2020. Embora ainda não haja muitos pormenores sobre o argumento, supõe-se que a história seja passada em 1984 (é esse o título do filme em inglês: “Wonder Woman, 1984”). A vilã principal será interpretada pela atriz Kristen Wiig.

A Vanity Fair escreve que a indústria do entretenimento tem uma longa de história de escolher atrizes muito novas para interpretar o papel de mãe. Exemplo disso foi quando Amy Poehler foi escolhida para fazer de mãe de Rachel McAdams no filme “Giras e Terríveis”, quando, na realidade, as duas têm sete anos de diferença. Talvez mais polémica seja a escolha de Angelina Jolie para fazer de mãe de Colin Farrell no filme “Alexandre, o grande”, de 2004. Jolie tem 43 anos e Farrell 42.

