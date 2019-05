Pepa assume que são os três pontos frente ao Santa Clara que movem a equipa

O treinador do Tondela, Pepa, assumiu hoje que o foco da equipa e o que a move para o jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol são os três pontos em casa frente ao Santa Clara.

“O nosso jogo é o que interessa, os três pontos aqui amanhã é o que nos foca, é o que nos move e é só nisso que temos de estar focados, mais nada”, assumiu Pepa, reagindo à questão sobre se o resultado de hoje do jogo Feirense-Chaves pode desmotivar a equipa.

O Chaves e o Tondela somam cada um 31 pontos na classificação, sendo que os flavienses se encontram na zona de despromoção e defrontam hoje o Feirense, que é o ‘lanterna vermelha’ e já tem a descida de divisão garantida.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo, às 15:00, no Estádio João Cardoso, em Tondela, o treinador ‘auriverde’ afirmou que no domingo são três pontos que estão em jogo “têm de ficar em casa”.

“É como se fosse o último jogo das nossas vidas, e não quero com isto colocar mais ou menos pressão nos jogadores, mas isso nem existe, porque pressão é um abraço para os que não têm saúde, isso é que é pressão terrível. A saúde e alimentar os nossos filhos… isso é que é pressão”, defendeu.

Pepa referia-se ao guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, que sofreu esta semana um enfarte no miocárdio, e ao treinador de guarda-redes do Nacional, Emídio Júnior, que suspendeu as suas funções por motivos de saúde.

Do Santa Clara, o técnico do clube beirão lembrou que “surpreendeu algumas pessoas no início, mas tem feito um campeonato regular”, e “os últimos jogos mostram o que tem sido, ou seja, uma equipa organizada que sofre poucos golos”.

Em relação à sua equipa, Pepa assume que é preciso “muita cabeça e pragmatismo” para “potenciar o que o Tondela tem de melhor”, ou seja, “uma equipa intensa, com forte jogo exterior, uma grande reação à perda”.

“Muitos golos nascem quando se perde a bola, e aí temos de estar muito concentrados, muito rigorosos. E mais do que correr muito, temos de correr bem, e isso requer muita concentração”, defendeu.

O Tondela recebe o Santa Clara, nono classificado, com 38 pontos, a partir das 15:00 de domingo, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

