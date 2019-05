Preço do Autopilot “autónomo” sobe 20% em Portugal

O Autopilot é um dispositivo de ajuda à condução, que é oferecido de série em todas as versões dos Model 3, S e X. Entre outras características, mantém o carro ao centro da faixa à velocidade pré-programada, respeitando uma distância de segurança ao veículo da frente, entre outras soluções. Mas para os clientes mais exigentes, aqueles que querem o seu modelo preparado para a condução autónoma, quando ela for legalmente possível, a Tesla vendia o Autopilot com Capacidade de Condução Autónoma Total por 5.400€.

Esta versão mais completa do Autopilot passou a estar disponível por 6.500€ desde ontem, num incremento de 20,4%, similar ao verificado nos EUA, onde era proposta por 5.000 dólares, vendo agora o seu preço fixado nos 6.000$. O diferencial entre o valor praticado nos EUA e em Portugal fica a dever-se ao nosso IVA de 23%, contra a ausência de impostos no valor aplicável ao mercado norte-americano.

Is that what you mean when you say that Tesla vehicles are now "appreciating assets"?

— Fred Lambert (@FredericLambert) April 13, 2019