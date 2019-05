Rui Rio cancela a agenda e mantém-se a incógnita sobre quando falará sobre ameaça de crise política

As informações que foram circulando ao longo deste sábado e que davam conta que Rui Rio iria pronunciar-se sobre a crise política por volta das 17h foram desmentidas, mantendo-se assim a dúvida sobre a posição da liderança do PSD face aos desenvolvimentos recentes que envolvem a possível demissão de António Costa.

Rio tinha na sua agenda oficial uma visita ao evento Youth4Europe, na Escola Secundária de Rio Tinto, agendada precisamente para as 17h. A comunicação social iria estava presente e esperava-se que o líder social-democrata fosse falar sobre a atual e conturbada situação política do país. Porém, por volta das 16h o Partido Social Democrata enviou um comunicado à comunicação social que dava conta do cancelamento da agenda política de Rio para este sábado, colocando assim em stand by a declaração de Rio em reação ao anúncio feito na sexta-feira à tarde por António Costa.

Na manhã deste sábado Rio esteve reunido com a comissão política do PSD para discutir a ameaça de crise política desencadeada pela comunicação feita por António Costa. Depois disso tinha agenda pública e era nessa altura que se esperava uma posição do partido. Mas Rio cancelou a agenda em cima da hora, o que revela que o líder do PSD continua a não querer reagir ao primeiro-ministro e à provável crise política por causa da restituição salarial dos professores.

O líder do PSD mantém-se em silêncio desde sexta-feira de manhã, altura em que acusou Costa de estar a fazer um “golpe de teatro” sem consequências. Desde então só Margarida Mano, deputada do PSD na comissão parlamentar de Educação e Ciência, afirmou publicamente que Costa “mentiu deliberadamente”.

Artigo atualizado às 17h05 de sábado, 4 de maio

Continuar a ler