Treinador do Vitória pede “paciência e eficácia” para vencer o Boavista

O treinador Sandro Mendes disse hoje que só um Vitória de Setúbal focado pode alcançar na segunda-feira o triunfo na receção ao Boavista, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Em conferência de imprensa, o técnico dos sadinos frisou a importância de a equipa fazer uma partida inteligente para conquistar os três pontos frente ao conjunto portuense.

“Não podemos ganhar o jogo no primeiro minuto. Há 90 mais os descontos e, por isso, temos de fazer um jogo de paciência e eficácia. Há que tentar controlar ao máximo as emoções, o que nem sempre é fácil. Sabemos a fase em que estamos e a necessidade de pontos que temos”, disse.

Com Vitória de Setúbal e Boavista envolvidos na luta pela permanência, Sandro Mendes antevê um jogo intenso.

“As características do Boavista levam a isso. É uma equipa muito intensa e forte nos duelos individuais. Tem bons jogadores e executantes, que tanto jogam curto como longo. Vai ser um jogo bastante complicado. Sabemos o que vale, os jogadores estão cientes disso. Temos de ter inteligência e coragem para dar ao jogo aquilo que precisa”, vincou.

O duelo entre setubalenses e ‘axadrezados’ marca o reencontro de Sandro Mendes com Lito Vidigal, seu antecessor no comando técnico do Vitória. Questionado sobre se o treinador do Boavista pode tirar vantagem do facto de conhecer a equipa, o treinador afirma que só após o apito final se verá.

“Só podemos ver no final do jogo. Espero bem que não. Pode ter um conhecimento mais profundo dos atletas, mas a dinâmica e o jogo são coletivos. Espero que aí possamos surpreender de alguma maneira o Boavista”, referiu.

Frente ao Boavista, o Vitória de Setúbal não pode contar com os contributos dos lesionados André Pedrosa e Alex Freitas, bem como do castigado Mendy. De regresso às opções está Nuno Valente, que cumpriu castigo na jornada passada.

Vitória de Setúbal, 14.º classificado, com 33 pontos, e Boavista, 13.º com 35, defrontam-se segunda-feira, a partir das 20:15, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, na partida que encerra a jornada.

