Afinal, é em Outubro. Novo Golf ainda este ano

O Golf “mais tecnológico de sempre” está a baralhar os ponteiros do relógio para os lados de Wolfsburg, pois parece não haver meio de acertar o calendário da revelação da 8.ª geração. Citando diversas fontes da empresa, o Automotive News Europe escreve agora que o compacto será apresentado algures em Outubro.

Inicialmente, tudo apontava para que isso viesse a ocorrer em simultâneo com o hatchback eléctrico I.D., durante o Salão de Frankfurt (Setembro). Depois surgiram s rumores de que a Volkswagen estaria a ter problemas com a integração de tecnologia no compacto, o que a marca admitiu, embora sempre dizendo que essas questões técnicas não afectariam o programa. Porém, na altura, o construtor aproveitou para adiar o Golf para depois do I.D.

A dor de cabeça Sempre que algum responsável da Volkswagen fala publicamente acerca da nova geração do Golf, há a preocupação de “puxar” o modelo mais para cima, realçando que será pela via da tecnologia e da conectividade que o compacto alemão se vai diferenciar. Uma vez que o modelo mais vendido da Volkswagen vai sofrer a concorrência da casa, com o lançamento do I.D. Neo, o futuro Golf pretende posicionar-se como um produto para “clientes mais exigentes”, que apreciam gadgets e que querem estar permanentemente ligados. Servido por um ecrã táctil de 8,5 polegadas, o sistema de infoentretenimento da 8.ª geração suportará actualizações automáticas por conexão 4G, tal como a Tesla faz com o software dos seus veículos over-the-air. Sucede que garantir isso e resolver os bugs de outros sistemas está a revelar-se uma dor de cabeça para os especialistas em software da Volkswagen.

Os avanços e recuos não ficaram por aí. Mais tarde, passou para mais cedo: afinal, havia a possibilidade de o compacto alemão surgir no final de 2019 e não no início de 2020. Recentemente, uma unidade foi apanhada a rodar praticamente desprovida de camuflagem e, agora, surge a indicação de que o bestseller da Volkswagen vai ser apresentado em Outubro, com o lançamento comercial a ocorrer em Fevereiro de 2020.

A produção, essa, foi atrasada. Os planos originais, comunicados pelo próprio construtor no início deste ano, balizavam Junho como o mês em que iria arrancar o fabrico do novo Golf. Segundo o Automotive News, mantém-se o trimestre para o arranque da produção, só que em vez de ser no início, passa a ser no fim.

Quanto à composição da gama, permanecem ainda algumas dúvidas. Se é certo que não irá haver novo e-Golf (com a introdução do I.D. Neo não faria sentido manter a variante eléctrica do Golf), tudo indica que o híbrido plug-in GTE deve sobreviver. Condenada estará a versão de duas portas, cada vez menos procurada, e correram boatos de que o mesmo destino estaria reservado à Variant e Alltrack. No entanto, as carrinhas continuam a ter um peso relevante nas vendas, sobretudo no mercado europeu, pelo que esse rumor é pouco crível. As versões mais desportivas (GTI e Golf R) estão previstas para 2020, talvez na segunda metade do ano, e ainda haverá lugar para uma versão com quase 400 cv – o Golf R Plus.

