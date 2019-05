Avião em chamas faz aterragem de emergência no aeroporto de Moscovo

Pelo menos uma pessoa morreu depois de um incêndio ter deflagrado numa aeronave russa, escreve a Reuters que cita a agência de notícias do país TASS.

Já em chamas, o avião com 78 passageiros a bordo fez este domingo uma aterragem de emergência no Aeroporto Internacional de Sheremetievo, em Moscovo.

Há relatos, ainda não confirmados, de que cinco a 10 pessoas terão ficado feridas na sequência do incêndio que terá deflagrado no interior do avião. Os restantes passageiros a bordo terão conseguido abandonar o aparelho pelo próprio pé.

O avião — um Sukhoi Superjet-100 que fazia o voo SU1492 — fazia o trajeto entre Moscovo e Murmansk quando teve de dar meia volta e aterrar de emergência depois de um dos seus motores se ter incendiado. A aterragem aconteceu 40 minutos após a descolagem, acrescenta o espanhol La Vanguardia.

São muitas as imagens do avião em chamas que circulam nas redes sociais. O fogo já está extinto, escreve a ABC News.

DEVELOPING: A Sukhoi Superjet 100 passenger airliner landed while on fire at Moscow’s Sheremetyevo airport on Sunday.

The fire has since been extinguished, according to Russia’s emergency services ministry. https://t.co/qAvBFuzfa3 pic.twitter.com/NP2M9XCmwc

