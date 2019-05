Benfica recupera comboio do título após vitória com o Sporting e aguarda clássico no Dragão

As notícias e os rumores em torno do andebol do Benfica têm mostrado que o terceiro ano de Carlos Resende no comando dos encarnados deverá funcionar como ano chave para o ataque ao título, com dois nomes fortes que estarão já assegurados para a próxima temporada: o pivô René Toft Hansen, dinamarquês de 34 anos que se sagrou campeão do mundo, e o lateral Carlos Molina, internacional espanhol que atua nos alemães do Magdeburg (que deverá ocupar a vaga de Cavalcanti, que irá rumar à Liga francesa). No entanto, e depois da derrota em casa frente ao FC Porto a meio da semana (28-23), as águias agarraram a sua derradeira oportunidade para se manterem no comboio da luta pelo título, vencendo o Sporting por 25-24.

Em mais um encontro equilibrado em que os encarnados aproveitaram alguns erros dos leões nos instantes finais para ficaram com os três pontos, o grande beneficiado acabou por ser o FC Porto, atual líder isolado da prova (venceu esta jornada o Belenenses fora por 33-26, com nove golos do cubano Yoan Balázquez) que recebe no Dragão o conjunto verde e branco na próxima quarta-feira, numa partida que será determinante para as contas finais do Campeonato.

A primeira parte foi marcada por momentos alternados de supremacia das equipas. Depois de um arranque com duas equipas muito iguais, o Benfica aproveitou um período de cinco minutos para fazer um parcial de 3-0 e passar para a frente mas o Sporting não demorou a responder, passando para a frente a meio do tempo inicial (7-6). O equilíbrio manteve-se até ao intervalo, que chegou com uma vantagem do conjunto verde e branco por apenas um golo (13-12).

Após o reatamento, uma série de erros do conjunto de Hugo Canela nas ações ofensivas permitiu que os encarnados ganhassem alguma margem na partida, variando entre uma vantagem de dois e três golos durante largos minutos. A dez minutos do final, com o resultado em 21-19 para os visitados, houve nova viragem no rumo que a partida estava a levar, com os verde e brancos a conseguirem de novo “encostar” e a passarem mesmo pela frente numa altura em que o rival atacava sem guarda-redes, com Valdés a marcar de uma baliza à outra (24-23). Carlos Resende pediu então um desconto de tempo e ainda foi o tempo de nova reviravolta, com o Sporting sem marcar nos últimos cinco minutos e a ver o Benfica passar para a frente em definitivo por 25-24 com golos de Belone Moreira (num livre de sete metros muito discutível) e Carlos Moreira.

Pedro Valdés, com sete golos, foi o melhor marcador do Sporting e do jogo, ao passo que Alix Zalamou apontou cinco golos numa formação encarnada que teve também no guarda-redes Ristovski uma das chaves do triunfo, com uma percentagem de eficácia de 35% e várias intervenções em momentos decisivos para a resolução de um dérbi que terminou da pior forma, com os jornais Record e O Jogo a noticiarem com imagens que as viaturas da claque Diretivo Ultras XXI foram vandalizadas por elementos da claque contrária No Name Boys, registando-se, além de alguns vidros partidos, pinturas com referências também a Marco Ficini, italiano que morreu na Luz há dois anos, e ao adepto que foi vítima de um very light na final da Taça de 1996. O clube de Alvalade já apresentou entretanto queixa pelo sucedido, num dérbi sem qualquer incidente entre adeptos.

