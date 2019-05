Caricatura de Bashar-al-Assad vence World Press Cartoon

Uma caricatura colorida e minimalista de Bashar-al-Assad, o polémico presidente sírio, foi a vencedora do Grand Prix da 14ª edição do World Press Cartoon, o evento que todos os anos distingue o melhor do desenho humorístico internacional. Este trabalho, o grande vencedor desta edição, foi originalmente publicado no jornal espanhol ABC, em abril de 2018, e resulta de uma parceria entre os ilustradores espanhóis Javier Carbajo e Sara Rojo, que com esta vitória arrecadam também um prémio monetário no valor de 10 mil euros.

A imagem e muitas outras — como o 2.º prémio, uma imagem de Angela Merkel (de Joaquín Aldeguer, outro espanhol), ou o 3.º, que mostra a visão do artista brasileiro Cau Gomez sobre Martin Luther King — estão, a partir do último sábado, em exposição no Centro Cultural e Congressos das Caldas da Rainha.

Dentro das outras categorias do World Press Cartoon que foram premiadas (e estão expostas) encontra-se, por exemplo, a de Desenho de Humor, onde o mexicano Boligán e a sua obra “Reload”, foram destacados com o primeiro prémio, à frente do português André Carrilho, que ficou em segundo lugar com o trabalho “Cheias em Veneza” . Na secção do Cartoon Editorial o grande vencedor foi o cubano Ramsés Morales e o trabalho “Cuba Pal Taller”.

A exposição nas Caldas da Rainha terminará a 28 de julho e é de entrada livre.

