Conan Osiris já se estreou no palco da Eurovisão. Veja o vídeo

Conan Osiris, que vai representar Portugal na primeira semifinal da Eurovisão, marcada para o próximo dia 14 de maio, já se estreou nos palcos da competição, em Tel Aviv, Israel.

A organização oficial disponibilizou este domingo um vídeo onde se vê Conan Osiris e João Reis Moreira a ensaiar o tema “Telemóveis”, que venceu a edição deste ano do Festival da Canção. O vídeo com menos de um minuto de duração mostra o par vestido de verde a participar no seu primeiro ensaio já em terras israelitas.

O representante português na Eurovisão partiu este sábado para Israel. O autor e intérprete do tema “Telemóveis” vai atuar a 14 de maio (uma terça-feira) na primeira semifinal do concurso. Será o 15º concorrente a atuar nessa primeira semifinal.

Atualmente, o artista português é 12º favorito a vencer o festival, segundo preveem as casas de apostas internacionais.

