CR7 a destruir robôs maléficos com uma bola futurista? Sim, na série animada Striker Force 7

Cristiano Ronaldo pode já ser um super-herói para milhões de pessoas em todo o mundo mas, por via das dúvidas, o craque português decidiu apostar a sério nessa ideia e desenvolver uma série de animação e banda-desenhada onde assume plenamente esse papel ao combater robôs e outras criaturas menos amistosas. “Striker Force 7” é o nome desse projeto de animação e já há um trailer oficial que mostra o jogador em modo desenho animado e em plena ação.

Divulgado no passado sábado através das redes sociais de CR7 (a propósito do Free Comic Book Day, nos EUA), o trailer mostra Cristiano a vestir um fato de super-herói através do seu relógio de pulso e a eliminar um grupo de máquinas ameaçadoras rematando uma bola futurista, tudo isto com a ajuda de um pequeno aliado cuja cara não se vê por estar tapada com um capacete futurista.

Ainda não se conhecem informações concretas sobre “Striker Force 7” — como onde vai ser transmitida ou sequer se estará disponível em Portugal — mas é certo que esta ideia será multiplataforma, havendo uma história em BD que depois se refletirá nos desenhos animados. Apesar das incertezas, a Renascença explicou que todos os conteúdos deste projeto que Ronaldo fez em parceria com a Graphic India e a VMS Communications deverão estar prontos no final deste mês de maio.

Continuar a ler