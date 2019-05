Este Alfa Romeo do rei do boxe foi uma pechincha

Cassius Clay, mais tarde Muhammad Ali, foi um dos melhores boxeurs de todos os tempos. O lutador que “voava como uma borboleta, mas picava como uma abelha”, tinha um fraquinho por carros e foram vários os que adquiriu ao longo da sua vida, não só para si, como para as suas quatro mulheres.

Um dos veículos do ex-campeão do mundo de pesos pesados é este Alfa Romeo Spider Veloce, da segunda série, que foi vendido a 1 de Maio no eBay por apenas 42.900 dólares. Ao que parece, Ali adquiriu o Spider numa ocasião em que tentava comprar um Rolls-Royce Corniche, tendo ficado com ambos em simultâneo.

De acordo com fontes próximas da família, o pugilista terá comprado o Alfa Romeo com o objectivo de o oferecer à sua terceira mulher, Veronica Porche. Mas como esta se revelou incapaz de conduzir um veículo com mudanças manuais, Ali acabou por oferecê-lo ao seu amigo Tim Shanahan.

Talvez por Ali nunca ter utilizado o Alfa Romeo, onde não seria fácil de “enfiar” os seus 1,91 metros de altura e 107 kg de peso, o descapotável italiano não se valorizou como deveria. Contudo, o Spider serviu Shanahan durante 40 anos e continua em excelente estado. E incluía o documento de venda original, passado em nome do rei do boxe.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler