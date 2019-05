Marcelo assinala Dia Europeu da Vida Independente e lembra o que falta fazer

O Presidente da República assinalou hoje o Dia Europeu da Vida Independente lembrando o que já foi feito em Portugal na defesa dos direitos dos cidadãos com deficiência e o que falta fazer para uma sociedade mais inclusiva.

“A questão das acessibilidades, físicas ou tecnológicas, as oportunidades de emprego, o pleno exercício da cidadania e da participação política e o apoio à vida independente dos cidadãos com deficiência ou algum tipo de incapacidade são ainda desafios que exigem o empenho de todos os portugueses”, lê-se numa nota divulgada no ‘site’ da Presidência da República.

Na mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa salienta que neste Dia Europeu da Vida Independente celebra-se a inclusão, os direitos humanos, mas também a igualdade de oportunidades.

“Celebra-se a igualdade de oportunidades para todos os europeus, para todos os portugueses, sem constrangimentos de qualquer espécie. Uma celebração que deve ser realizada todos os dias do ano”, refere o chefe de Estado.

