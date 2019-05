O gato que se infiltrou num desfile da Dior em Marraquexe

O mais recente desfile da Dior aconteceu no início da semana em Marraquexe, Marrocos. A coleção “cruise” 2020 da marca não teve direito ao Palais El Badi como cenário de fundo e a Diana Ross como banda sonora, já na after party, mas também a um convidado felino muito especial.

Em pleno desfile, um gato invadiu a passerelle e começou a andar na direção contrária à das modelos. Indiferente ao que se passava, quase colidiu com algumas delas e chegou a espreitar para dentro de vestidos.

O andar descontraído valeu-lhe um lugar de estimação nas redes sociais, inclusive no Twitter, onde se encontram alguns vídeos desta participação invulgar.

ICYMI: Frisky feline captures the spotlight with an unexpected 'catwalk' at Christian Dior's latest show pic.twitter.com/mI7wg3h1Yk

ON THE CATWALK: Furry guest makes surprise appearance at Christian Dior fashion show as feline casually struts down the runway alongside models. https://t.co/Bi33PHz3d6 pic.twitter.com/BKyFU1RImj

— ABC News (@ABC) May 2, 2019