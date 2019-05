Papa Francisco começa hoje visita a Bulgária e Macedónia

O Papa Francisco inicia este domingo uma viagem à Bulgária e à Macedónia do Norte, estando prevista a visita a um campo de refugiados em Sófia e uma oração no memorial dedicado a santa Teresa de Calcutá, em Skopje. A visita, a convite das autoridades dos dois países decorre até terça-feira.

Na sexta-feira o Papa Francisco publicou uma mensagem em vídeo a desejar que “Deus conceda a paz e a prosperidade” à Bulgária, considerando o país “uma casa de testemunhas de fé desde a época em que os santos irmãos Cirilo e Metódio semearam o Evangelho”. Nesta viagem apostólica, o Papa terá um encontro com o patriarca da Igreja Ortodoxa da Bulgária.

Segundo o programa divulgado pela sala de imprensa do Vaticano, o Papa chega à capital búlgara durante a manhã. Após a cerimónia de boas-vindas e a visita de cortesia ao Presidente búlgaro, o papa terá um encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático na Praça Atanas Burov, seguindo-se a visita ao patriarca e ao Santo Sínodo, à qual seguirá uma oração privada diante do trono dos santos Cirilo e Metódio na Catedral Patriarcal.

Na segunda-feira, o Papa Francisco visitará um campo de refugiados em Sófia deslocando-se depois para Rakovsky, principal centro de maioria católica na Bulgária onde celebrará uma missa.

Às 17:15 (15:15 em Lisboa), o papa regressa a Sófia para a oração pela paz com os representantes de diversas confissões religiosas búlgaras na Praça Nezavisimost.

Na terça-feira, Francisco desloca-se à capital da Macedónia do Norte, Skopje, onde será acolhido pelas autoridades políticas no palácio presidencial dois dias depois de o país ter realizado a segunda volta das eleições para a Presidência após um empate técnico entre os dois primeiros candidatos no escrutínio de 21 de abril.

Em seguida, o Papa visitará o memorial dedicado a santa Teresa de Calcutá, que nasceu em Skopje em 1910, estando também prevista a celebração de uma missa na Praça Macedónia, seguindo-se um encontro ecuménico e inter-religioso com jovens.

