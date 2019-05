Portugal começa fase final do Europeu Sub-17 com derrota frente à Hungria

Depois de uma qualificação 100% vitoriosa, a Seleção Nacional Sub-17 teve este sábado uma entrada em falso na fase final do Campeonato da Europa, perdendo com a Hungria por 1-0 em Dublin na primeira jornada do grupo C.

POR-HUN, faltam 15'

Melhor resultado de Portugal na qualificação para este Euro sub-17

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ (ya, 10-0 vs Cazaquistão) — Rui Miguel Tovar (@ruimtovar) May 4, 2019

Kosznovszky, com um golo na sequência de uma jogada de contra-ataque a dez minutos do final, apontou o único golo do encontro. Apesar de ter acabado com mais remates, cantos e posse de bola, Portugal já não conseguiu no mínimo evitar o desaire, ficando assim numa posição delicada para conseguir o apuramento para os quartos-de-final da competição.

No outro encontro do grupo, que se realizou também esta noite, a Islândia venceu a Rússia por 3-2, liderando com a Hungria. Na próxima jornada, Portugal irá defrontar a Rússia, num jogo onde quem perder pode ficar desde logo eliminado da prova.

POR-HUN, faltam 0'

Os seis títulos europeus sub-17 distribuídos pelos seleccionadores portugueses

1989 Queiroz

1995 Caçador

1996 Agostinho

2000 Violante

2003 Violante

2016 Hélio — Rui Miguel Tovar (@ruimtovar) May 4, 2019

“Péssimo resultado para nós. Entrámos muito ansiosos no jogo. Tivemos mais posse de bola e mais ocasiões de golo mas sentimos sempre que a equipa não estava equilibrada. Tentámos alterar algumas coisas durante o jogo mas não conseguimos. Se tivéssemos vencido, não tínhamos conquistado nada. Só por termos perdido também não significa que estamos fora. Temos duas oportunidades para seguir em frente e vamos procurar ser felizes”, comentou o selecionador Emílio Peixe no final da partida, em declarações reproduzidas pelo site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

GOAL ???????? Ouverture du score de la Hongrie grâce à l’entrant Márk Kosznovszky !! ???????? 1-0 ????????#EuroU17 pic.twitter.com/brqru1E8SL — PAD Foot (@pad_foot9) May 4, 2019

“Frente à Rússia será novamente um jogo difícil, tal como este. Já conhecemos bem o próximo adversário. No último jogo conseguimos ganhar ao atingirmos quase a perfeição. Teremos de nos superar em todos os momentos. Só assim conseguiremos ganhar. Nada está decidido e vamos tentar recuperar bem os jogadores para poder ganhar o jogo”, acrescentou.

