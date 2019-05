Professores. CDS já admite votar contra proposta que aprovou

É mais um capítulo da ameaça iminente de crise política aberta por António Costa. Depois de se ter desdobrado em explicações para “repor a verdade”, o CDS anuncia agora que vai saltar fora da proposta conjunta que negociou com PSD, BE e PCP sobre o pagamento aos professores dos 2 anos e 9 meses de tempo de serviço congelado (e sobre a obrigatoriedade de futuros governos virem a devolver o tempo remanescente).

Perante a ameaça de demissão de Costa caso aquela proposta fosse aprovada, Assunção Cristas vem agora dizer que, afinal, não abdica dos requisitos que constavam da proposta original do CDS e que faziam depender o pagamento aos professores de circunstâncias como o crescimento económico e a sustentabilidade das contas públicas. Requisitos esses que foram chumbados pela esquerda (incluindo PS) no âmbito da negociação conjunta em sede de especialidade.

“A proposta final ainda não está votada. Cabe agora aos partidos ver se estão satisfeitos com a versão final da proposta e, em plenário, votar. Como o CDS tem referido, e eu tenho repetido vezes sem conta, a proposta do CDS é só uma desde o início, e pressupõe o respeito integral de cada uma das condições que constam da nossa proposta, que dela constam desde o começo. Por isso para nós a decisão é muito simples: ou o Parlamento aceita as nossas condições ou não aprovaremos qualquer pagamento. Essa é a posição de princípio do CDS desde sempre. Ou o Parlamento aceita os requisitos da nossa proposta, e eles se tornam lei, ou o CDS não dará o seu voto a qualquer compromisso”, lê-se numa nota divulgada aos jornalistas pela presidente do CDS, Assunção Cristas.

Os requisitos do CDS são estes: “existência de crescimento económico e garantia de sustentabilidade financeira, negociação do estatuto da carreira dos professores, incluindo a avaliação dos professores, negociação do regime de aposentações dos professores”.

E pode o CDS voltar atrás numa proposta que já foi aprovada na especialidade? Pode, porque o texto final ainda tem de ser votado, e os partidos podem fazer aquilo a que se chama de “avocação a plenário” para mudar alguma coisa, incluindo o sentido de voto de algum dos artigos da proposta com que não estejam confortáveis. É isso que o CDS vai fazer — e é com isso que Assunção Cristas diz que António Costa estava a contar quando arriscou tudo e fez o ultimato da demissão, ou, como diz a líder do CDS, “ensaiou a sua mentira”.

“A linguagem e o procedimento parlamentares são complexos. Foi sabendo dessa complexidade, e confiando nela, que o Primeiro-Ministro ensaiou a sua mentira. É meu dever explicar, o que de resto pode ser confirmado pela documentação parlamentar. Basta ler a nossa proposta: está lá tudo”, diz Assunção Cristas.

Com Rui Rio ainda em silêncio sobre esta matéria (tem adiado desde sexta-feira uma intervenção sobre o que fará face ao ultimato do primeiro-ministro), a líder do CDS ultrapassa assim o líder do PSD que poderá estar a preparar-se para dar um passo semelhante e inviabilizar a proposta do Parlamento, já que o PSD também tinha na sua proposta inicial uma alínea que fazia o pagamento aos professores depender da sustentabilidade das contas públicas. Ou seja, o argumento da responsabilidade.

Leia em baixo e na íntegra o comunicado assinado por Assunção Cristas:

CDS irá fazer uma Avocação Parlamentar

Clareza e verdade



Uma mentira fabricada apenas e só para criar uma crise política pode ser repetida muitas vezes, mas não é suficiente para a transformar em verdade. E que mentira é essa, mais uma, do Primeiro-Ministro? A de que o CDS juntou os seus votos à esquerda para aprovar um pagamento de muitos milhões de euros por ano para os professores, pondo em causa as contas públicas.

É mentira porque a proposta do CDS era, e é, claríssima. Esse pagamento só pode ser feito se estiverem reunidos os seguintes requisitos: existência de crescimento económico e garantia de sustentabilidade financeira, negociação do estatuto da carreira dos professores, incluindo a avaliação dos professores, negociação do regime de aposentações dos professores.

Esses requisitos existem na proposta do CDS desde o início, foram anunciados há mais de um ano e não prescindimos deles. Desde o primeiro dia que achámos que esta era a oportunidade certa para negociar o que há muito precisa de ser resolvido, e por isso mesmo colocámos esses requisitos na proposta e deles falamos desde o começo deste processo. Por outro lado, o crescimento económico é a nossa prioridade, e a sustentabilidade financeira o nosso limite.

A surpresa de ninguém se referir a estas exigências do CDS certamente tem a ver com o facto de terem sido chumbadas por todos os partidos da esquerda, inclusivamente pelo PS. Sim, eles constavam da nossa proposta, e sim, eles foram chumbados pelo PS. Se o PS os tivesse votado, se os tivesse viabilizado, não haveria crise política.

Os artigos são votados um a um, alínea a alínea, por isso estas exigências não constam da versão final saída da votação na especialidade. A proposta final ainda não está votada. Cabe agora aos partidos ver se estão satisfeitos com a versão final da proposta e, em plenário, votar.

Como o CDS tem referido, e eu tenho repetido vezes sem conta, a proposta do CDS é só uma desde o início, e pressupõe o respeito integral de cada uma das condições que constam da nossa proposta, que dela constam desde o começo.

Por isso para nós a decisão é muito simples: ou o Parlamento aceita as nossas condições ou não aprovaremos qualquer pagamento. Essa é a posição de princípio do CDS desde sempre. Ou o Parlamento aceita os requisitos da nossa proposta, e eles se tornam lei, ou o CDS não dará o seu voto a qualquer compromisso. Um Governo do CDS nunca faria negociações incondicionais. Para nós a primazia do interesse geral é uma condição essencial.

Ainda é possível colocar essa opção? É, como aliás é prática parlamentar, com a avocação da norma em causa para decisão em plenário. E é isso que o CDS fará.

A linguagem e o procedimento parlamentares são complexos. Foi sabendo dessa complexidade, e confiando nela, que o Primeiro-Ministro ensaiou a sua mentira. É meu dever explicar, o que de resto pode ser confirmado pela documentação parlamentar. Basta ler a nossa proposta: está lá tudo.



Assunção Cristas

5 de maio de 2019″

