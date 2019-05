Ribéry deixa o Bayern no final da época

O francês Franck Ribéry, de 36 anos, vai deixar o Bayern Munique no final da época, após 12 temporadas ao serviço do clube, anunciou hoje o campeão alemão. “Vai ser organizado um grande jogo de despedida em 2020” para Ribéry e para Arjen Robben, o holandês que também deixa o clube aos 35 anos, anunciou o presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

Ribéry, que passou por US Boulogne, Olympique Alés, Stade Brestois 29, Metz, Galatasaray e Marselha, mudou-se em 2007 para o Bayern, ao serviço do qual se sagrou oito vezes campeão alemão, conquistou cinco vezes a Taça da Alemanha, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supertaça Europeia.

“Franck e Arjen são jogadores fantásticos. O Bayern deve-lhes muito e prepara-lhes uma despedida grandiosa e emotiva. Eles marcaram a maior década de sucesso do Bayern com o seu futebol fantástico”, completou Rummenigge.

Robben, cuja saída já era conhecida, representa o clube bávaro desde 2009, somando sete títulos de campeão, quatro vitórias na Taça da Alemanha, uma ‘Champions’ e uma Supertaça Europeia. Antes, o extremo holandês passou por Groningen, PSV, Chelsea e Real Madrid.

