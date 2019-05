Rui Rio diz que é “condição inegociável equilíbrio das contas públicas” para repor tempo todo aos professores

O presidente do PSD fala a partir do Porto sobre a iminente crise política, depois da aprovação na especialidade de uma proposta conjunta, em coligação negativa para o Governo. António Costa ameaçou demitir-se. Começa por dizer que o primeiro-ministro “ensaiou golpe palaciano” para fazer parecer que vinha aí o “cataclismo político orçamental”. E recua, como fez o CDS, dizendo que a contagem integral tem como “condição inegociável” o equilíbrio das finanças públicas.

Rio diz que Costa fez um “número de ilusionismo eleitoral para atacar o PSD”, acusando-o de tomar “medidas que empurravam país para orgia orçamental”. Mas diz que PSD só aceitará repor tempo se o PS aprovar “cláusulas de salvaguarda do equilíbrio financeiro” que chumbou na especialidade, ao lado da esquerda.

Na passada quinta-feira, o PSD aprovou na comissão parlamentar de educação a contagem de todo o tempo se serviço congelado aos professores, os nove anos, quatro meses e dois dias. Os sociais-democratas tiveram a esquerda ao seu lado numa proposta conjunta, traçada na comissão juntamente com CDS, PCP e BE, para permitir a recuperação do tempo integral, como exigiam os sindicatos e o Governo recusava. Só o PS votou contra.

A segunda parte da proposta da direita, rejeitada pela esquerda, impunha algumas condições para a reposição que seria feita num “processo negocial” conduzido pelo Governo, que era o comportamento da economia e da dívida. O CDS este domingo fez saber que esta parte chumbada pela esquerda é afinal fundamental para que o partido aprove o resto na votação final global — a votação do texto todo, já depois de acertado com as votações nas especialidade, em plenário da Assembleia da República.

Recorde-se que o primeiro-ministro na passada sexta-feira fez uma declaração ao país, depois de reunir o seu núcleo duro e também de um encontro com o Presidente da República, que a aprovação parlamentar, em votação final global, da contagem integral do tempo, levaria o Governo a demitir-se.

Continuar a ler