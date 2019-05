Trump confia pasta da Imigração a Mark Morgan, o homem que afastou quando chegou à Casa Branca

A notícia chegou este domingo via Twitter, com o presidente norte-americano a louvar o patriotismo de Mark Morgan. Morgan, um antigo agente do FBI que foi responsável pelo controlo das fronteiras nos últimos seis meses da administração Obama fora afastado de funções quando Donald Trump chegou à Casa Branca. Chegados a maio de 2019, e depois de se manifestar favorável à construção do polémico muro, o presidente volta a chamá-lo para mostrar serviço, confiando-lhe a pasta dos Serviços de Imigração e Controlo de Fronteiras.

O anúncio coincide com uma fase de alguma agitação na administração Trump e surge pouco depois de Morgan ter expressado o seu apoio à hipótese levantada por Donald Trump de enviar imigrantes da fronteira com o México para cidades santuário. Morgan mostrou-se também alinhado com uma das maiores bandeiras de campanha do presidente: a construção do muro.

Continuar a ler