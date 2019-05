Anselmo Ralph atua no festival Fica na Cidade, no Funchal

O cantor angolano Anselmo Ralph é o cabeça de cartaz da quinta edição do festival Fica na Cidade, organizado pela Câmara Municipal do Funchal, anunciou esta segunda-feira o autarca Paulo Cafôfo.

Ao todo, espalhados por vários locais da cidade do Funchal serão 36 concertos divididos por quatro palcos e em cada um deles irá soar um diferente tipo de música. A novidade para este ano é o concerto extra com Anselmo Ralph que irá acontecer na Praça do Município, em frente à câmara do Funchal.

“Virá aqui nesta evolução que temos vindo a saber fazer no Fica na Cidade que atua no dia 18 de maio”, disse, já que um dos principais objetivos deste festival é trazer vida a algumas das principais ruas da baixa da cidade, dinamizando concertos nas principais praças, largos e ruas.

Assim, Paulo Cafôfo diz que se mantém “a essência do que é o Fica na Cidade, que passa por um projeto em que as pessoas fiquem na cidade a ouvir boa música com a especificidade de serem feitos concertos com músicos emergentes”, ainda que com aposta forte nos músicos madeirenses.

Durante sete dias, entre 17 e 23 de maio, atuarão 150 músicos e destes “112 são madeirenses”, numa “clara aposta nos talentos musicais” da região. Para esta edição está marcada a presença de Manel Cruz, Dead Combo, Tatanka, Marta Ren, Delta Blues Raiders, entre outros.

A Câmara Municipal do Funchal investe 220 mil euros nesta edição.

