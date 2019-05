Antigos procuradores dizem que Trump seria acusado de obstruir justiça se não fosse presidente

É uma longa lista que já vai em mais de 370 antigos procuradores federais dos Estados. Trabalharam com administrações democratas e republicanas, mas agora num documento que assinam estão juntos na mesma conclusão. Donald Trump seria acusado de obstrução de justiça, na sequência do relatório do procurador Robert Mueller, se não estivesse a ocupar o cargo de presidente dos Estados Unidos.

A tomada de posição, que pode ser consultado neste site, é subscrita por dezenas de funcionários públicos, mas também por procuradores que desempenharam cargos de grande destaque no país. E tenta rebater a conclusão do procurador-geral, William P. Barr, de que as informações reveladas n relatório do procurador especial, que investigou as interferências russas nas últimas eleições presidenciais, não são suficientes fortes para provar que Trump cometeu qualquer crime. O próprio Mueller recusou dizer quais consequências legais da investigação que conduziu, lembrando apenas que a tradição do departamento de justiça dos Estados Unidos é a de não acusar presidentes que estão a desempenhar o cargo.

“Cada um de nós acredita que a conduta do Presidente Trump, descrita no relatório especial do procurador Robert Mueller, no caso de qualquer outra pessoa que não estivesse protegida pela política de não acusar presidentes em exercício, teria como resultado várias acusações por obstrução de justiça”.

Entre os signatários desta posição, estão vários procuradores que altos funcionários que foram nomeados pelo partido que apoia Trump. Bill Weld foi procurador e responsável pelo departamento de justiça na administração de Ronald Reagan, e que está a disputar as primárias no Partido Republicano; Donald Ayer, foi procurador no tempo de George H.W Bush, outro presidente republicano;, John S. Martin um juiz federal indicado para o cargo por dois presidentes republicanos; e Paul Rosenweig, que foi consultor do conselheiro Kenneth Starr, o juiz que investigou a conduta pessoal do antigo presidente democrata, Bill Clinton.

