Bom tempo só deve voltar no fim de semana, prevê o IPMA

Céu muito nublado, possibilidade de chuva e descida das temperaturas. Depois de um fim de semana soalheiro e com temperaturas estivais, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê o regresso dos dias cinzentos tanto no continente como nas ilhas. O sol só volta a espreitar, e o mercúrio dos termómetros a subir, a partir do próximo sábado. Por isso, não arrume já o guarda-chuva e os casacos.

Segundo o IPMA, esta segunda-feira vai levar ao continente uma descida da temperatura máxima no norte, centro e interior do Alentejo, muita nebulosidade no litoral a norte do cabo da Roca e chuva fraca a norte do cabo Carvoeiro, já no final do dia. Os Açores também esperam céu geralmente muito nublado, períodos de chuva por vezes forte e vento que pode chegar a ser “muito fresco”. A Madeira estará um pouco melhor: prevê-se céu pouco nublado e vento fraco.

Será assim ao longo de toda a semana. O grupo ocidental dos Açores — Flores e Corvo — até está debaixo de dois avisos meteorológicos amarelos por precipitação e por vento esta segunda-feira até às 18h. O aviso de precipitação está em vigor desde as seis da manhã, mas o de vento só entra em vigor a partir das 9h, quando começar a soprar de sudoeste a rodar para oeste, segundo a página do IPMA.

A partir de terça-feira, o estado do tempo pode piorar, com o IPMA a prever céu muito nublado em todo o país (exceto no sotavento algarvio), períodos de chuva no norte, centro e Alto Alentejo e o aumento do vento ao longo da tarde. O estado do tempo só deve melhorar mesmo às portas do fim de semana, com o sábado a trazer novamente as temperaturas acima dos 25ºC em quase todo o país.

