Fã de Guerra dos Tronos? A série vai ter cinco sequelas. Quem o diz é o próprio autor

O criador da série Guerra dos Tronos, George R. R. Martin, anunciou no sábado através do seu blog pessoal que está a desenvolver cinco sequelas da famosa série.

“Temos cinco diferentes sequelas de Game of Thrones em fase de produção na HBO”, começou por anunciar o autor, referindo que não gosta do termo spinoff. “Três deles estão a andar muito bem”, continuou. “Chamarei a um The Long Night (A Longa Noite), que vai ser gravado este ano, e outros dois continuam apenas em guião, mas estão a avançar”, completou.

O anúncio surge duas semanas antes de terminar a última temporada da série. O sexto e último episódio de GoT vai para o ar a 19 de maio.

A notícia surge ainda pouco depois de Bryan Cogman, um dos escritores e produtores da série, ter anunciado que a plataforma de streaming americana HBO não iria produzir a sua sequela da série. “A minha série de continuação (de Game of Thrones) não vai acontecer. A HBO decidiu seguir um caminho diferente”, disse em abril Cogman.

Martin referiu ainda que não pode adiantar sobre que temas tratarão as séries mas aconselhou os fãs a lerem o livro de história ficcional “Fire and Blood”, publicado em 2018. “Tentam pensar nas vossas próprias teorias”, lançou o escritor americano de 70 anos.

Segundo o National Post, o presidente de programação da HBO já confirmou que uma série de continuação de GoT está em fase piloto e terá como protagonista a atriz Naomi Watts.

“Há muito mais para falar, mas tenho páginas para escrever. Já disse demais”, completou ainda George R. R. Martin no seu blog.

