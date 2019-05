Há um copo do Starbucks no novo episódio da “Guerra dos Tronos”?

O quarto episódio da série Guerra dos Tronos, que estreou este domingo, está a ser alvo de discussão nas redes sociais — mas desta vez menos pelo enredo do que por uma falha de continuidade que poucos deixaram passar ao lado. A dada altura no episódio, numa cena em que várias personagens — incluindo os protagonistas Daenerys Targaryen e John Snow — é visível um copo de café para levar que ficou esquecido no cenário.

Esquecido ou então não. A The Verge especula que o surgimento do copo de papel na cena possa ter sido propositado com o objetivo de atrair ainda mais atenções para a série mais popular do momento. Até porque para que o copo lá tivesse ficado perdido era preciso que nenhum dos atores e membros da equipa tivesse percebido — nem durante a gravação nem durante a edição.

O copo já foi motivo de milhares de publicações nas redes sociais:

Her Grace made a stop at #Starbucks after the Battle of Winterfell. #GameofThrones pic.twitter.com/WcdoOgqVWp — Darryl (@HULK_squish) May 6, 2019

Gente e o copo do starbucks que apareceu no episódio ontem????? La se chama Starkbucks? #GameofThrones #GOT pic.twitter.com/q1OF6FFxih — Luiza Farinhas (@LuizaFarinhas) May 6, 2019

maybe if they lit the show better they'd be able to spot their own basic mistakes #GameOfThrones pic.twitter.com/GzAx4Jkqts — Jenna Guillaume (@JennaGuillaume) May 6, 2019

Aparentemente a Starbucks abriu uma filial em Winterfell. ???? #gameofthrones pic.twitter.com/qTaSBj7r2a — Natasha Cassal (@NatyCV) May 6, 2019

