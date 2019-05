João Sousa apura-se para a segunda ronda de pares no Masters 1.000 de Madrid

O tenista português João Sousa, a jogar com o argentino Guido Pella, apurou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do quadro de pares do torneio Masters 1.000 de Madrid.

A dupla luso-argentina derrotou o indiano Rohan Bopanna e o britânico Dominic Inglot, por 7-6 (7-4) e 6-3, em uma hora e oito minutos.

Sousa e Pella vão agora defrontar os vencedores do encontro em que o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, oitavos cabeças de série, jogam com os australianos Nick Kyrgios e Bernard Tomic.

Em singulares, João Sousa vai defrontar o francês Adrian Mannarino, na primeira ronda.

