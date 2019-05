Louis C.K. com quatro espetáculos em Lisboa neste mês de maio

O comediante norte-americano de 51 anos Louis C. K. vai atuar em Portugal neste mês de maio. Nos dias 24 e 25, Louis C. K. vai apresentar-se em sessões duplas diárias no Maxime Comedy Club, o clube de comédia instalado no hotel Maxime, localizado na Praça da Alegria, em Lisboa. Os espetáculos serão “para maiores de 18 anos” e os bilhetes começarão a ser vendidos esta terça-feira “à tarde”, na Ticketline, avança a organização.

Louis C.K em Portugal!Depois de Jimmy Carr e Judah Friedlander, a @h2n_phenomenamakers anuncia o evento do ano: Louis… Posted by HIENA on Monday, May 6, 2019

Estes serão os primeiros espetáculos de Louis C. K. em Portugal, em mais de 30 anos de carreira. Considerado uma das referências maiores do humor norte-americano — autor de especiais de comédia stand-up (espécie de espetáculos de comédia a solo, em formato monólogo), realizador, argumentista e criador da série Louie e vencedor de seis prémios Emmy —, Louis C.K. foi também ator, por exemplo nos filmes “Golpada Americana”, “Blue Jasmine” e “Trumbo”.

(Em atualização)

