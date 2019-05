Lucro da RTP mais que duplica em 2018 para 330 mil euros

O lucro da RTP mais do que duplicou no ano passado (153%), face a 2017, para 330 mil euros, anunciou esta segunda-feira o grupo de media público, que destaca a evolução de 13% dos resultados operacionais.

Em comunicado, a RTP adianta que terminou 2018 “com um crescimento dos resultados económicos e financeiros”, com o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) a subir 13,2% para 12,9 milhões de euros. “Os resultados líquidos mantiveram-se positivos, crescendo de 130 mil euros para 330 mil euros”, refere a empresa.

“É uma linha consistente de resultados sustentáveis nos últimos quatro anos, mesmo num ano particularmente exigente” como o de 2018 com a Eurovisão em Lisboa, disse à Lusa o presidente do Conselho de Administração da RTP, Gonçalo Reis. O gestor sublinhou a “trajetória de sustentabilidade e previsibilidade” do grupo de media público.

No ano passado, a RTP contou com acontecimentos como o Festival da Eurovisão e o Mundial de Futebol, “eventos que geraram custos extraordinários não compensados totalmente pelas receitas adicionais”, refere a RTP. “A nível interno, neste ano foi reposta na íntegra a antiguidade na remuneração aos trabalhadores e foram descongeladas as progressões na carreira”, adianta a empresa.

A RTP aponta que 2018 “foi o quarto ano consecutivo de resultados operacionais acima do patamar de 10 milhões de euros (desde 2015), permitindo suportar os encargos com investimentos e custos financeiros, originando ainda resultados líquidos ligeiramente positivos”.

Em termos de dívida, “a RTP tem conseguido a sua estabilização, num patamar historicamente baixo. A dívida líquida da empresa no final de 2018 era de 101 milhões de euros (+1,3% face a 2017), dos quais 55 milhões de euros correspondem ao edifício sede”, adianta.

