Meghan Markle pode vir a ter parto induzido

A Duquesa de Sussex pode ter o parto induzido se dentro de 48 horas o bebé não nascer. De acordo com o Telegraph a ex-actriz queria que o bebé real nascesse em Windsor, mas pode acabar a ter que ir para o Frimley Park Hospital.

Em declarações ao Telegraph o obstetra Clive Spence-Jones, do Whittington Hospital, afirmou que há riscos elevados para futuras mães, que sejam mais velhas, e considera que dar à luz num hospital é mais seguro. O médico ainda acrescentou que um estudo recente mostra que as mulheres com mais de 36 anos devem considerar induzir o parto.

As notícias sobre o nascimento real já são esperadas há semanas e a preocupação aumenta – Meghan Markle tem 37 anos e pela sua idade pode vir a sofrer de complicações durante e após o parto.

A especulação de que o nascimento era iminente aumentou quando o Príncipe Harry adiou a sua viagem desta semana devido a “dificuldades logísticas”.

No entanto há ainda quem acredite que o bebé já nasceu. As apostas em relação ao dia do nascimento do bebé real fecharam quando houve um aumento de apostadores que puseram o seu dinheiro no dia 3 de maio, sexta-feira. Em relação aos nomes que estão a ser alvos de maior número de apostos o que ganha é o nome de menina — Ivy. Os apostadores já tinham adivinhado o dia correto do anúncio de noivado dos duques de Sussex.

Meghan e Harry mantêm o mistério em volta do nascimento real e dizem que vão partilhar as notícias depois de terem tido a oportunidade de celebrar em família.

Continuar a ler