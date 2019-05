Niger. 55 pessoas morreram em explosão quando tentavam recolher combustível de camião capotado

Pelo menos 55 pessoas morreram no Niger quando o tanque de combustível de um camião capotado explodiu. Os habitantes tentavam recolher combustível do veículo, noticia a CNN. A explosão ocorreu este domingo na estrada que conduz ao aeroporto de Niamey, capital do país africano.

“Era quase meia-noite quando fui à rua e vi um camião capotado. As pessoas estavam a recolher combustível. Depois, vi fogo na lateral do veículo e começou tudo a arder”, descreveu um estudante local à Agence France-Presse.

De acordo com o ministro Mohamed Bazoum, há ainda a registar 37 feridos. Os feridos sofreram queimaduras graves e estima-se que o número de mortos possa subir.

Ce matin avec le #PM au lieu d’une tragédie au quartier Aéroport suite au renversement d’un camion citerne non loin d’une station service. Pendant que certains riverains tentaient de siphonner l’essence intervint l’explosion du camion.

Mohamed Bazoum visitou o local do acidente com o presidente do Niger, Issoufou Mahamadou, e publicou na sua conta de Twitter o relato em francês do que aconteceu. O presidente visitou ainda alguns dos feridos no hospital e definiu o acidente como uma “tragédia nacional”.

“Quero apresentar as minhas condolências aos familiares das vítimas”, disse Mahamadou. “Que os falecidos descansem em paz e rápida recuperação para os feridos”, concluiu.

Os acidentes com veículos de transporte de combustível são frequentes na Nigéria, o maior produtor de petróleo africano, e nos países vizinhos. Em outubro de 2018, 20 carros e quatro motos arderam quando um camião derramou petróleo numa estrada.

